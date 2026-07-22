¿Rumbo a la WWE? La rivalidad entre Tom Brady y Logan Paul sigue escalando
Tom Brady y Logan Paul, dos de las figuras más mediáticas del deporte y el entretenimiento en Estados Unidos, han protagonizado una rivalidad que comenzó con bromas y provocaciones, pero que en las últimas semanas ha escalado al punto de alimentar las especulaciones sobre un posible combate en la WWE.
Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL tras conquistar siete anillos de Super Bowl, seis con los Patriotas de Nueva Inglaterra y uno con Tampa Bay, ha comenzado a explorar nuevos proyectos dentro de la industria del entretenimiento desde su retiro.
Del otro lado aparece Logan Paul, quien pasó de convertirse en una celebridad de internet gracias a Vine y YouTube a consolidarse como empresario con la bebida deportiva PRIME y, al mismo tiempo, como una de las principales figuras de la WWE.
El origen de esta rivalidad se remonta a la participación de Brady en el pódcast Impaulsive, conducido por Paul, así como a un torneo de flag football organizado por Fanatics. Durante aquella conversación, Logan aseguró que era más atlético que varios jugadores de la NFL, comentario que Brady respondió minimizando las exigencias físicas de la lucha libre profesional y calificando a la WWE como un espectáculo "lindo y guionado".
Las diferencias pasaron rápidamente de las palabras a los hechos. Durante las prácticas del torneo de Fanatics, Brady lanzó un balón directamente al abdomen de Logan Paul, mientras que días después apareció junto a Rob Gronkowski en un video donde le advertía que "jugara con los niños grandes".
La tensión continuó creciendo durante el Fanatics Fest, donde ambos sostuvieron un intenso intercambio de palabras que terminó con una cachetada de Brady sobre Paul frente a decenas de asistentes.
Lejos de terminar ahí, el enfrentamiento se trasladó días después a la Final del Mundial de 2026 entre Argentina y España. Desde las tribunas del MetLife Stadium, ambos volvieron a protagonizar un intercambio de insultos y señas obscenas que obligó a sus acompañantes a intervenir para evitar que la situación escalara.
Cada uno de estos episodios ha servido para alimentar las versiones sobre una posible incursión de Brady en la WWE, empresa en la que Logan Paul ya es una de sus principales estrellas. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme un combate entre ambos.
Las especulaciones cobraron fuerza nuevamente esta semana luego de que Logan Paul asegurara en una entrevista que quiere dejar atrás definitivamente la etiqueta de "influencer" para ser reconocido como un luchador profesional de tiempo completo, una declaración que coincide con el crecimiento de su protagonismo dentro de la WWE.
En ese contexto, mantener viva la rivalidad con Tom Brady representa uno de los escenarios más atractivos para la empresa, al enfrentar a una de las máximas leyendas de la NFL con una de sus principales figuras actuales.
Por ahora, todo permanece en el terreno de las especulaciones. Pero cada nuevo encontronazo entre Brady y Logan Paul parece acercar un poco más una historia que, para millones de aficionados, luce hecha a la medida del entretenimiento deportivo que caracteriza a la WWE.