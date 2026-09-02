Sebastián Cáceres deja América al borde de las lágrimas y vuela a España para firmar con Celta
Sebastián Cáceres se despidió del América con la voz entrecortada, pues el defensa central uruguayo expresó sus sentimientos encontrados este martes en el aeropuerto de la Ciudad de México antes de abordar su vuelo rumbo a España, donde firmará su contrato con el Celta de Vigo de LaLiga.
Sus palabras no dejaron lugar a dudas sobre lo que significó su paso por Coapa, donde permaneció seis años y consiguió, principalmente, el triplete de Liga.
"Fue muy emotivo, eran mi familia, me costó mucho poder hablar con ellos, decir cada palabra. Les agradecí por todo porque lo que conseguí, porque va a ser muy difícil conseguirlo después", dijo el central.
El uruguayo se despidió de sus compañeros horas antes de que las Águilas enfrenten a Rayados en las semifinales de la Leagues Cup, el primer partido del América sin el charrúa. Por lo mismo, Cáceres reconoció que el momento llegó en circunstancias complicadas.
"Es una sensación agridulce, era lo que quería, pero dejo muchas cosas importantes para mí. Parecía que en algún momento no se iba a dar, pero resurgió. Sé que es difícil irme así, porque estamos peleando cosas importantes. Pero era una oportunidad que no podía dejar pasar por mis retos individuales y era lo mejor para mí”, añadió.
El técnico Guillermo Almada también se refirió a la salida de quien era uno de los pilares defensivos del equipo. El entrenador uruguayo, compatriota de Cáceres, reconoció la importancia del jugador para el club y le deseó éxito en su nueva etapa, aunque dejó en claro que el equipo debe seguir adelante.
“Él insistió mucho en su salida y fue porque el Celta volvió a presentar una oferta nueva. La decisión del club, dada esa insistencia, fue aceptar la oferta y cumplir los deseos del futbolista, que era dar ese paso a Europa que tanto quería”, expresó Almada.
El entrenador aseguró que sí buscarán un refuerzo para reemplazar a Cáceres, sobre todo porque el mercado de fichajes en México cierra el 11 de septiembre, si bien destacó que por el momento podrán no extrañarlo tanto porque ahí están Ramón Juárez, Emilio Lara o Miguel Vázquez.
Además, dijo que igualmente espera que se concrete la llegada del español Carlos Álvarez, aunque aclaró que la negociación aun no está terminada.
El traspaso al Celta de Vigo se cerró en las últimas horas del mercado de fichajes europeo por alrededor de 8 millones de euros. Cáceres, de 25 años, llegó al América en 2020 y se consolidó como uno de los mejores centrales de la Liga MX, ganando dos títulos con el club. En el Celta competirá en LaLiga y tendrá su primera experiencia en el futbol europeo.