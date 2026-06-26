Senegal golea a Irak y prácticamente asegura su pase a Ronda de 32
El Grupo I definió este viernes sus posiciones y Senegal hizo todo lo necesario para mantenerse con vida en el torneo, pese a haber perdido sus dos encuentros anteriores.
Con esa ambición es que los africanos salieron al terreno de juego, donde ganaron 5-0, pues apenas a los 4 minutos Habib Diarra ponía el primero en el marcador, quedándose momentáneamente con la tercera plaza y eliminando a Irak del torneo.
Las aspiraciones de los asiáticos ya se veían recortadas, y se vieron más cuando a los 13 minutos de la primera mitad el defensor Rebin Sulaka se iba expulsado con una roja directa. El equipo asiático intentó reajustar, pero a pesar de ello no pudieron empatar el marcador y se fueron en desventaja para la segunda mitad.
UN SEGUNDO TIEMPO LLENO DE GOLES
En el complemento las cosas no cambiaron y los senegaleses eran los que se apoderaban del balón con constantes aproximaciones al área de Irak. De nueva cuenta no tuvo que pasar mucho para que los africanos se volvieran a presentar en el marcador, ahora gracias a Ismäila Sarr a los 56 minutos.
El delantero del Crystal Palace anotaba su tercer gol en el torneo después del doblete que hizo ante Noruega; de momento, el senegalés está empatado con tres tantos en la tabla goleadora con Ismael Saibari de Marruecos como los mayores anotadores africanos.
UN RELEVO QUE CAMBIARÍA EL PANORAMA
Pensando en la diferencia de goles que sería parte vital para aspirar a calificar como uno de los ocho mejores terceros llegaron los cambios africanos, con tres modificaciones simultáneas al minuto 57, siendo una de ellas esencial para lo que pasaría después. Senegal se volcaba al arco rival y hacía el tercero; un zapatazo por parte del recién egresado Pape Gueye ponía el 3-0 en la pizarra a los 59, apenas dos minutos después de haber entrado.
El mismo centrocampista sería el que anotaba el cuarto de la tarde con otro zapatazo de pierna zurda, ahora dentro del área, a los 71 minutos. El nacido en Montreuil, Francia, hizo recordar aquel disparo en la pasada final de la Copa África ante Marruecos que le daba el título a los senegaleses.
De esa final no se olvida que, semanas después, se le quitaría el título a Senegal y sería otorgado a Marruecos por una queja de abandono de campo, un hecho que aún no olvida el centrocampista. “Cuando volvimos al terreno de juego los marroquís querían jugar, nadie quería acabar el partido. Las medallas las tenemos nosotros”, comentó en plática con Diario AS, con sed de revancha para esta Copa del Mundo.
Los africanos se harían presentes una vez más en el marcador, esta vez con el quinto y último del partido de los pies de Iliman Ndiaye a los 82 minutos.
TOCA ESPERAR
El juego terminó 5-0 sobre Irak, con Senegal quedando en la tercera posición sumando 3 puntos y una diferencia de +2 goles, por lo que tiene grandes posibilidades de avanzar como uno de los ocho mejores terceros, a la espera de lo que suceda en los cinco grupos restantes; por su parte, Irak se va eliminado sin conseguir puntos, con solo 1 gol festejado y 12 recibidos.