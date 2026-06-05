¿Será la buena? Messi lidera el All-Star de la MLS para enfrentar a la Liga MX
Luego de no presentarse a la edición del año anterior, Lionel Messi vuelve a aparecer como una de las principales figuras del All-Star Game de la MLS, que este viernes anunció a los primeros 11 jugadores seleccionados para la edición 2026 , una lista encabezada por el argentino y que se jugará en Charlotte.
El encuentro se disputará el próximo 29 de julio en el Bank of America Stadium, donde los mejores futbolistas de la MLS se medirán nuevamente a un combinado de la liga mexicana, luego de que el año anterior se celebrara en Austin, Texas.
La convocatoria de Messi resulta especialmente llamativa porque marca su regreso al All-Star Game después de la polémica del año pasado, cuando no participó pese a haber sido elegido. La ausencia derivó en una sanción por parte de la MLS y abrió un debate sobre la carga de partidos del capitán argentino.
Ahora, el campeón del mundo volverá a encabezar la representación de la liga estadounidense junto al surcoreano Son Heung-min, una de las incorporaciones más mediáticas de la MLS en los últimos meses y quien también fue elegido dentro de los llamados “Primeros XI”.
Además de Messi y Son, la selección inicial incluye a Brian Schwake (Nashville SC), Anthony Markanich (Minnesota United), Tim Ream (Charlotte FC), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), Andy Najar (Nashville SC), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC) y Hugo Cuypers (Chicago Fire).
El grupo destaca también por su perfil internacional. Cinco de los 11 futbolistas ya tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo de 2026: Messi con Argentina, Son con Corea del Sur, Mbokazi con Sudáfrica y los estadounidenses Ream y Berhalter. De hecho, este All-Star será apenas 10 días después de que finalice la Copa del Mundo.
Uno de los nombres que más llamó la atención en la votación fue el de Mbokazi. El defensor sudafricano recibió más votos de aficionados que cualquier otro jugador y se convirtió en apenas el segundo futbolista de su país en integrar un equipo All-Star de la MLS, después de Doctor Khumalo en 1996.
También sobresale la presencia de Zavier Gozo. Con apenas 19 años, el mediocampista de Real Salt Lake se convirtió en apenas el segundo joven con esa edad que es seleccionado para un All-Star de la MLS en las últimas cinco ediciones del evento.
Nashville SC fue el club con mayor representación entre los primeros seleccionados al colocar a tres jugadores: Schwake, Najar y Mukhtar. Chicago Fire le siguió con dos representantes, Mbokazi y Cuypers.
La plantilla definitiva todavía no está completa. Trece jugadores adicionales serán elegidos por Dean Smith, entrenador del Charlotte FC y técnico del combinado de la MLS, mientras que otros dos lugares quedarán en manos del comisionado Don Garber.
Para Messi, la convocatoria supone una nueva oportunidad de medirse al futbol mexicano en un escenario de exhibición que ha ganado relevancia en los últimos años. El argentino ha enfrentado en múltiples ocasiones a clubes de la Liga MX a lo largo de su carrera y ahora volverá a ser el principal rostro de una MLS que buscará imponerse nuevamente a las estrellas del balompié mexicano.