Si no puede Mbappé, lo hace Dembélé; Francia vence a Noruega para tomar el liderato
La selección de Francia conquistó el liderato del Grupo I luego de golear a Noruega en la última jornada de la primera ronda. Debido a que Kylian Mbappé no logró concretar sus opciones, fue Ousmane Dembélé quien tomó la estafeta de figura, demostrando por qué es el vigente Balón de Oro y liquidando el encuentro en cuestión de media hora con un triplete.
Cabe señalar que, para este cotejo, Francia se presentó sin su entrenador, ya que Didier Deschamps regresó a su país tras el fallecimiento de su madre. Por este motivo, se realizó un minuto de silencio previo al silbatazo inicial como muestra de respeto para el estratega y su familia. Noruega, por su parte, saltó a la cancha con un cuadro alternativo para darle descanso a sus titulares.
En cuanto a las acciones, el partido comenzó con un vendaval francés en ataque. No había pasado ni un minuto cuando Kylian Mbappé reventó el poste en la primera aproximación. Pero si no marcaba una estrella, lo hacía otra; fue así como al minuto 7 cayó el primer tanto de Les Blues, cuando Ousmane Dembélé encaró por la derecha del área y, tras varios amagues, sacó un disparo potente y cruzado con la pierna derecha para el 1-0.
El conjunto vikingo, trató de responder al dominio rival. No obstante, cuando parecía que tocaban a la puerta, Jørgen Strand Larsen, que ya había hecho lo más difícil bajando de forma acrobática un balón dentro del área, perdonó con un remate sin dirección. El gol fallado se convirtió en gol en contra ya que, instantes después, Dembélé volvió a aparecer por su banda, pero esta vez enganchó hacia el centro para disparar de zurda desde fuera del área y firmar el 2-0 al minuto 20.
Fue al minuto 21 cuando Noruega se hizo presente en el marcador. Thelo Aasgaard, desde los linderos del área, impactó el esférico pegado al poste izquierdo, dejando sin posibilidades a Mike Maignan. Esto parecía levantar a los nórdicos, pero "El Mosquito" no dejó que siquiera festejaran. Al 31', replicó su misma fórmula, encaró buscando su perfil zurdo y colocó la pelota al segundo palo para el 3-1, celebrando después mientras contaba su triplete con los dedos.
Nada le salía a Noruega
La segunda parte continuó con la mala racha para los noruegos. Parecía que la suerte les sonreía cuando, al 47', Theo Hernández le cometió un penal a Oscar Bobb. Sin embargo, cuando Larsen tomó la responsabilidad desde los once pasos, Maignan le adivinó la trayectoria y terminó deteniendo el disparo.
Francia bajó sus revoluciones y el único que seguía insistiendo por su gol era Mbappé, aunque no encontraba precisión de cara al arco. Ni así Noruega lograba aprovechar para meterse de nuevo en el trámite del juego. Incluso, tras un error donde la defensiva gala quedó mal parada, Bobb se encontró en un mano a mano para anotar el segundo de su equipo, pero Maignan tapó el remate con un manotazo firme abajo.
Ya sobre el final, quien volvió a sacudir las redes fue Francia: al 90+4', Bradley Barcola mandó un centro preciso para que Désiré Doué rematara de cabeza y colocara el 4-1 final.
Así queda la clasificación del Grupo I
Con este resultado, Les Bleus se adjudicaron el liderato del Grupo I con 9 puntos. Los noruegos, pese a la derrota, se quedaron en la segunda plaza con 6 unidades para avanzar directamente a los dieciseisavos de final. Por su parte, Senegal finalizó con 3 puntos a la espera de saber si será uno de los mejores terceros de la competencia, mientras que Irak quedó en el fondo del sector sin sumar.