¡Siempre sí! Cruz Azul recula y jugará en el Azteca tras intento por salir de ahí
Nadie se mudó tanto de casa en los últimos años como Cruz Azul, que festejó su último campeonato en un estadio que no era el suyo. Ahora, de cara al inicio del Apertura 2026, la máquina cementera vuelve a uno de esos hogares que ya fue suyo en el pasado.
Como informó la Liga MX a través de un comunicado, el Cruz Azul disputará sus partidos de local en el Estadio Banorte, que fue su casa a principios del 2026 y entre el 2018 y 2023. Su primer partido como local es el martes 21 de julio en contra de Puebla, perteneciente a la jornada 2.
“El Club Cruz Azul informó a la LIGA BBVA MX que llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte, sede registrada por el Club, para disputar sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2026”, comienza el comunicado.
Anteriormente, el campeón defensor pidió autorización para jugar en el Estadio Corregidora de Querétaro, esto después de que durante los últimos días intentó recibir autorización para volver al Estadio Ciudad de los Deportes, en donde disputó el partido de ida de la final ante Pumas.
“El Club solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para el cambio de sede de sus encuentros, tanto para el Estadio Ciudad de los Deportes durante el presente torneo, como para el Estadio La Corregidora en la siguiente jornada", agregó el comunicado.
Una vez revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes, la LIGA BBVA MX confirmó que el Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el Estadio Banorte, su sede registrada, a partir de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026.
UNA MUDANZA CONSTANTE
Antes de iniciar el Apertura 2026 la intención de Cruz Azul era la de continuar en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero con una cancha sin mantenimiento, la liga informó que no cumplía con los lineamientos exigidos para "garantizar la integridad física de los jugadores y del cuerpo arbitral", por lo que pidió autorización para jugar en el Corregidora de Querétaro.
A pesar de obtener el permiso, y de continuar con obras en el Ciudad de los Deportes para su autorización, Cruz Azul se decantó por regresar al Estadio Banorte por cuarta vez en su historia para lo que resta del torneo Apertura.
Desde la final del Clausura 2024 el Cruz Azul no para de mover su casa torneo tras torneo al no poder contar con estadio propio. Después de abandonar el Estadio Azteca, jugó tanto en el Ciudad de los Deportes como en el Olímpico Universitario, pasando incluso por algunos momentos en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.
LA DEFENSA DEL TÍTULO
El primer partido del Apertura 2026 para Cruz Azul es este viernes 17 de julio ante Atlético San Luis en calidad de visitante, para después regresar a la capital del país para jugar con el Puebla en el Estadio Banorte el martes 21, esperando que no tenga que mudarse de nueva cuenta, al menos por un buen tiempo.