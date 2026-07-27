¡Sigue la magia de Cabo Verde! Sidney Lópes gana Gol del Mundial y Vozinha firma el contrato de su vida
El sueño mundialista de Cabo Verde terminó hace un par de semanas pero aún después del torneo cosechan varios de los logros sembrados en la competencia de Norteamérica 2026.
En cuestión de días, dos de los protagonistas de la histórica actuación caboverdiana recibieron reconocimientos que difícilmente habrían imaginado antes del torneo. El veterano portero Vozinha encontró equipo después de disputar el Mundial como agente libre y firmó con Colo Colo, el club más ganador de Chile, mientras que Sidney Lopes fue distinguido con el Mejor Gol del Mundial 2026, gracias a la espectacular volea con la que sorprendió a Argentina en Dieciseisavos.
El impacto deportivo de Cabo Verde fue una de las grandes sorpresas del torneo, porque en su primera participación mundialista, empató con España en la fase de grupos, avanzó a la ronda de eliminación directa y obligó a Argentina a disputar tiempos extra antes de despedirse de la competencia. Ese recorrido colocó a varios de sus futbolistas en el escaparate internacional.
El Mundial cambió la vida de Vozinha
A sus 40 años, el arquero llegó al Mundial sin equipo tras concluir su etapa con el Chaves de Portugal. Terminó convertido en una de las grandes revelaciones del torneo gracias a sus actuaciones frente a España y Argentina, además de ser elegido por los aficionados dentro del Equipo Ideal del Mundial.
Su rendimiento le abrió las puertas de Colo Colo, donde firmó por 18 meses y percibirá un salario cercano a 47 millones de pesos chilenos mensuales, alrededor de 11 veces superior al que recibía antes del Mundial, según el diario portugués A Bola.
Eso equivale a alrededor de 50 mil dólares (aproximadamente 850 mil pesos mexicanos) y aunque no estará entre los futbolistas mejor pagados del club, se trata del mejor contrato de toda su carrera.
El fichaje también representa un cambio radical para un futbolista que, hasta hace unas semanas, buscaba equipo mientras se preparaba para disputar la primera Copa del Mundo en la historia de su país.
La otra gran recompensa llegó para Sidney Lopes
Su extraordinaria volea frente a Argentina fue elegida como el mejor gol del Mundial 2026, un reconocimiento que inmortaliza una de las jugadas más espectaculares del torneo. La anotación permitió a Cabo Verde ponerse momentáneamente en ventaja frente a la entonces campeona del mundo y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la Copa.
Aunque Argentina terminó remontando en tiempos extra, la jugada trascendió el resultado y quedó como una de las postales del certamen. Fue por ello que más allá de la eliminación, Cabo Verde fue uno de los grandes ganadores del Mundial.
El torneo no solo colocó al país en el mapa futbolístico, sino que también transformó la carrera de varios de sus jugadores. Vozinha consiguió el contrato más importante de su vida a los 40 años; Sidney Lopes obtuvo uno de los premios individuales más prestigiosos del campeonato y la selección dejó de ser una desconocida para convertirse en una de las historias más entrañables de la Copa del Mundo.