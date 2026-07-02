Silverstone recibe a la F1 con formato sprint y a un Red Bull que renace tras Austria
La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en el mítico circuito de Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña, la novena fecha de la temporada 2026 y la segunda con formato sprint del año.
La casa del automovilismo británico regresa al esquema de carrera corta por primera vez desde 2021, cuando precisamente Silverstone estrenó ese formato en la historia del deporte. El fin de semana habrá hasta 33 puntos en juego y llega en un momento clave del campeonato, con Mercedes Benz al frente pero con un tablero que empieza a moverse.
El gran protagonista tras el Gran Premio de Austria es Red Bull. La escudería de Milton Keynes llevó a Spielberg un paquete de mejoras aerodinámicas que funcionó mucho mejor de lo esperado y devolvió a Max Verstappen a la pelea por el podio.
El neerlandés salió quinto, terminó segundo y lo resumió con una frase que encendió las alarmas del resto: fue la primera vez en la temporada que sintió que podía pelear de verdad por la victoria. Después de meses lejos del ritmo de Mercedes, Ferrari y McLaren, Red Bull vuelve a ser una amenaza real, aunque el propio Verstappen pidió calma y advirtió que Silverstone, con sus largas rectas, podría no premiar tanto a su coche como lo hizo el trazado austriaco.
En la cima del campeonato manda Mercedes, que ha ganado siete de las ocho carreras de la temporada. George Russell llega en su mejor momento tras vencer en Austria, su primer triunfo desde la carrera inaugural de Australia en marzo, un resultado que lo devolvió al segundo lugar del campeonato y recortó a 40 puntos la diferencia con su compañero y líder Kimi Antonelli. El joven italiano sigue al frente con autoridad, pero la batalla interna en las Flechas Plateadas es una de las grandes historias del año, y ahora se traslada a Silverstone, la casa de Russell.
Ferrari, en cambio, llega tocada. Lewis Hamilton, el rey absoluto de este circuito con nueve victorias, quiere revivir en el trazado donde más veces ha ganado en su carrera. El británico cayó al tercer puesto del campeonato tras un flojo quinto lugar en Austria y necesita velocidad en las rectas para pelear con su Ferrari, algo que hasta ahora se le ha negado. Aun así, su historial en Silverstone es demoledor: 12 podios en 13 visitas. Con el sprint del sábado, Hamilton tiene una oportunidad extra de sumar puntos frente a su afición.
El formato manda un fin de semana intenso desde el viernes. Habrá una sola práctica libre antes de la clasificación al sprint el viernes, la carrera sprint el sábado por la mañana, la clasificación para la carrera principal el sábado por la tarde y el Gran Premio el domingo a 52 vueltas. McLaren, con el campeón defensor Lando Norris como ganador del año pasado en casa, buscará meterse en una pelea que este año se le ha complicado. Y el joven británico Arvid Lindblad, de Racing Bulls, vivirá una carrera muy especial: será su primera en casa.
Este Gran Premio tiene, además, un condimento que va más allá de la pista. Se corre en Inglaterra el mismo fin de semana en que la selección inglesa se enfrenta a México en los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México. Dos citas deportivas enormes, en dos países unidos por el automovilismo y el futbol, el mismo domingo. La carrera de Silverstone arranca a las 8:00 AM hora de México, y unas horas después, el Tri y los Tres Leones se verán las caras en la capital mexicana.
Para Checo Pérez, el fin de semana será otra prueba de resistencia. El tapatío llega tras una nueva clasificación complicada en Austria y buscará en Silverstone seguir sumando kilómetros y experiencia con su Cadillac en un circuito rápido y exigente. La meta, como en cada carrera, será mejorar poco a poco y confirmarse como el mejor de su escudería.