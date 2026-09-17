Sin Nole, Federer o Nadal en el Top 10 por primera vez en 24 años: ¿Qué pasaba en el deporte en 2002?
El tenis ha visto el fin de una era. Por primera vez en 24 años, ninguno del "Big 3" que conformaron Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal está en el top 10 del ranking de la ATP, lo que nos lleva a un lejano 2002 en el que Michael Jordan todavía jugaba y Lionel Messi no había debutado en el futbol.
Desde el 14 de octubre de aquel año, al menos una de estas tres leyendas había aparecido dentro de la decena de honor del tenis mundial, pero tras la más reciente actualización de la clasificación de la ATP, esta racha se rompió oficialmente.
Después del US Open, Nole, tras perder en la primera ronda del torneo norteamericano, cayó del séptimo hasta el decimosegundo lugar de la lista, convirtiéndose en el último sobreviviente de esta terna en dejar el top 10.
El primero en abandonar dicho grupo de forma definitiva fue Federer en 2021, para luego retirarse en 2022. Posteriormente Nadal dejó la élite en 2023, para un año después colgar la raqueta; y aunque el español recientemente anunció que regresará, esto únicamente será para partidos de exhibición.
Ahora, esto, ha llevado a la pregunta, como era el deporte antes del dominio del “Big 3” del tenis.
En el tenis Lleyton Hewitt era el número 1
En el mismo mundo del tenis, el top 3 mundial estaba liderado por el australiano Lleyton Hewitt. Por detrás de él aparecían Tommy Haas, de Alemania, y el estadounidense Andre Agassi.
Sobre los Grand Slams, en dicha temporada se había visto la coronación de Thomas Johansson en el Australian Open, Albert Costa en Roland Garros y Hewitt en Wimbledon; mientras que Pete Sampras se había consagrado frente a su gente en el US Open.
El futbol tenía fresco el 'penta' brasileño
En el futbol, Brasil recién unos meses antes había ganado su quinta y hasta ahora última Copa del Mundo, con figuras que hoy son leyendas como Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Ronaldinho, Cafú y Rivaldo. Por su parte, el Real Madrid recién había ganado su novena Champions League (hoy tiene 15).
La máxima figura histórica del Barcelona, el argentino Lionel Messi, todavía era un juvenil y faltaban dos años para que debutara oficialmente en LaLiga. Además, faltaban cinco años para que naciera su actual estrella y reciente campeón de la Eurocopa con España, Lamine Yamal.
La NBA tenía a tim Duncan y el Shaq como máximas figuras
Sobre el baloncesto, Los Angeles Lakers se proclamaban campeones con su título 14 de la NBA en la temporada 2001-02, derrotando en la final a los New Jersey Nets, antes de que estos últimos se mudaran a Brooklyn. Tim Duncan había sido elegido el MVP de la temporada y Shaquille O'Neal el MVP de las finales. Además, Michael Jordan vivía su última etapa sobre la duela, jugando para Washington Wizards antes de retirarse en 2003.
En el plano internacional, Yugoslavia jugó y ganó en 2002 su última Copa Mundial, antes de la disolución definitiva de su país.
Además, Brady se encumbraba y Schumacher se consolidaba
A inicios de 2002, un joven Tom Brady de 24 años conquistaba en la NFL su primer anillo de Super Bowl, superando a los St. Louis Rams por 20-17. En la MLB, los Angels derrotaban en la Serie Mundial a los San Francisco Giants en una secuencia dramática de 7 encuentros. Por su parte, la Fórmula 1 veía al alemán Michael Schumacher sumar su quinto campeonato mundial de los siete que consiguió en su carrera para colocarse como el más ganador.