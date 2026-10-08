Singapur pone a prueba a Antonelli; Max busca repetir y Checo sus primeros puntos

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Singapur con Kimi Antonelli cada vez más cerca del campeonato, Max Verstappen impulsado por su primera victoria de la temporada y Checo Pérez ante una de las mejores oportunidades de Cadillac para buscar sus primeros puntos. Marina Bay recibirá la ronda 17 del calendario y la última Sprint del año, un formato que elevará la presión desde el primer día de actividad.

El fin de semana contará con una sola práctica libre antes de la clasificación para la Sprint. Los pilotos y equipos dispondrán únicamente de 60 minutos para encontrar la configuración correcta en uno de los circuitos más exigentes de la temporada. Cualquier error en la preparación puede condicionar las dos carreras.

Antonelli encabeza el campeonato con 320 puntos y una ventaja de 84 sobre George Russell. El italiano fortaleció su liderato con el segundo lugar que consiguió en Malasia y puede dar otro paso importante hacia el título si vuelve a terminar delante de su compañero.

Lewis Hamilton aparece en el tercer puesto con 214 unidades, seguido por Charles Leclerc con 191. Lando Norris y Verstappen están empatados con 188, por lo que Ferrari, McLaren y Red Bull todavía tienen motivos para atacar en un fin de semana que repartirá puntos tanto en la Sprint como en el Gran Premio.

Verstappen llega con el mayor impulso después de ganar en Malasia. El neerlandés consiguió su primera victoria de 2026 tras superar a los dos Mercedes y controlar una carrera marcada por la lluvia, los cambios de neumáticos y las apariciones del Safety Car. Singapur representa una oportunidad para confirmar que el avance de Red Bull no dependió únicamente de las condiciones de Sepang.

Ferrari también atraviesa un momento importante

Hamilton terminó tercero en Malasia y Leclerc ocupó la cuarta posición, un resultado que permitió a la escudería mantenerse como la principal perseguidora de Mercedes en el campeonato de constructores. McLaren, por su parte, necesita recuperar consistencia después de varias carreras sin aprovechar todo el potencial del monoplaza.

Marina Bay presenta 19 curvas, muros muy cercanos y pocas zonas de descanso. La carrera se disputará a lo largo de 62 vueltas sobre un trazado de 4.927 kilómetros. Aunque la actividad ocurre durante la noche, el calor y la humedad apenas disminuyen, por lo que el desgaste físico será uno de los factores principales.

La clasificación tendrá una importancia especial debido a la dificultad para adelantar. La posición en pista, la estrategia y las posibles apariciones del Safety Car pueden definir el resultado. También existe posibilidad de lluvia durante el viernes y el sábado, una variable que complicaría la única práctica y las dos sesiones competitivas de esos días.

Checo, en medio de la lucha por el campeonato

Por su parte, Sergio Pérez buscará aprovechar un circuito que guarda uno de los mejores recuerdos de su carrera. El mexicano ganó el Gran Premio de Singapur de 2022 después de tomar el liderato en la salida y resistir la presión de Leclerc durante una prueba afectada por la lluvia.

El escenario actual es muy distinto. Cadillac ocupa el último lugar del campeonato de constructores y aún no consigue puntos en su temporada de debut. Pérez llega después de finalizar en la posición 19 en Malasia, pero considera que el formato Sprint y las características urbanas de Marina Bay pueden reducir parte de la diferencia frente a los equipos de la zona media.

“Probablemente es nuestra última buena oportunidad de intentar conseguir un resultado fuerte aquí”, reconoció Checo.

Don’t be fooled, this isn’t an admin takeover 😅 pic.twitter.com/K3Esh8Gp0w — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 8, 2026

Cadillac no llevará actualizaciones este fin de semana. Pérez explicó que el balance del monoplaza ha mejorado, aunque la falta de carga aerodinámica y el exceso de resistencia al avance todavía afectan su rendimiento. El equipo necesitará una clasificación sin errores, una estrategia precisa y aprovechar cualquier incidente para acercarse a los primeros 10 lugares.

“El balance del auto no es malo”, afirmó el mexicano. Checo también considera que una sola sesión de práctica puede favorecer a los pilotos con experiencia en circuitos urbanos, porque tendrán menos tiempo para construir confianza antes de competir.

Pérez tomó como referencia el rendimiento de Azerbaiyán, donde Cadillac mostró una versión más competitiva en un trazado callejero. “Bakú fue un buen ejemplo”, señaló el tapatío al explicar que deberán rendir por encima del nivel habitual del automóvil para tener posibilidades reales.

Una de las grandes noticias del cierre del fin de semana será la situación de Russell. El británico sufrió una falla en la unidad de potencia durante las últimas vueltas de la carrera en Malasia y Mercedes deberá instalar nuevos componentes en su monoplaza. La sanción lo enviará al fondo de la parrilla para el Gran Premio del domingo.

La penalización no se aplicará a la Sprint, por lo que Russell todavía podrá sumar puntos durante la carrera corta. Sin embargo, remontar el domingo será complicado en un circuito estrecho y con pocas oportunidades de rebase. El ganador de la edición de 2025 necesitará limitar los daños para evitar que Antonelli amplíe todavía más su ventaja.

Horarios del Gran Premio de Singapur en el centro de México

Práctica libre: viernes 9 de octubre, 2:30 a. m.

● Clasificación Sprint: viernes 9 de octubre, 6:30 a. m.

● Carrera Sprint: sábado 10 de octubre, 3:00 a. m.

● Clasificación: sábado 10 de octubre, 7:00 a. m.

● Gran Premio: domingo 11 de octubre, 6:00 a. m.