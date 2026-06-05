Son 320 jugadores del Mundial los que repiten tras jugar Qatar 2022
Con 48 selecciones, de las cuales 26 repiten entre Qatar 2022 y el Mundial 2026, muchos nombres conocidos estarán en las canchas de Norteamérica.
Argentina y Suiza son los equipos que más le apostaron a la continuidad, con 17 jugadores en cada uno de sus planteles que también estuvieron en la Copa del Mundo pasada, lo que representa el 65% de su plantel.
A diferencia de ellos, otros como Alemania e Inglaterra le apostaron a la renovación amplia del plantel, con 9 y 8 jugadores repitiendo Mundial, respectivamente.
Sin embargo, el equipo que más renovó sus filas fue Túnez, pues de los 26 jugadores en su nómina definitiva para el Mundial 2026, únicamente 7 estuvieron en Qatar 2022.
El caso de Argentina es natural, pues llega a Norteamérica como campeón, y con esa continuidad reflejándose en su promedio de edad, pues es de 29 años, lo que significa que es 1 año y medio más grande que la media de todo el Mundial.
Lionel Messi es el más veterano de ese plantel, con 38 años y ya en su sexto y último Mundial (su primero fue Alemania 2006), pero también cuenta con algunas incorporaciones jóvenes que equilibran la balanza, como Valentín Barco y Nico Paz, de 21 años de edad.
Así como Argentina, Suiza es el equipo más parecido a sí mismo de todo el torneo, pues tras llegar a Cuartos de Final en Portugal, mantuvo a dos tercios de su plantilla, con Granit Xhaka como motor del equipo, pero ya con 33 años de edad.
Brasil y Portugal los siguen de cerca con 15 jugadores cada uno repitiendo Mundial. La verdeamarelha con nombres como Alisson, Marquinhos, Casemiro, Vinicius y Raphinha, quienes fueron eliminados en Cuartos de Final de Qatar 2022. De este plantel, Casemiro y Neymar son los más veteranos, con 34 años de edad.
Con Portugal, Cristiano Ronaldo vuelve a encabezar a su Selección, ahora con 41 años, junto a otros conocidos como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix y Vitinha y Gonçalo Ramos.
México está a media tabla en el ranking de jugadores repetidos entre 2022 y 2026, con 12, de manera que la mayoría del plantel, o sea los 14 restantes, vivirán su primera Copa del Mundo.
Con 40 años de edad, Guillermo Ochoa es el más experimentado del plantel, pues además disputará su sexto Mundial, mientras que al mismo tiempo el Tricolor cuenta con el jugador más joven de todo el torneo: Gilberto Mora, con apenas 17 años de edad.
En el extremo opuesto a los que más repiten, Túnez es la selección más renovada de las 26 que estarán en el 2026 y vienen de jugar el 2022, pues solo 7 jugadores sobrevivieron al ciclo, apenas el 27% .
Alemania e Inglaterra tampoco muestran mucha fidelidad a sus plantillas del 2022, con 9 y 8 repetidores respectivamente, lo que refleja sus procesos de reconstrucción. En el caso alemán, el fracaso de Qatar fue tan contundente que Julian Nagelsmann en buena medida reinventó al equipo.
El propio Nagelsmann es reflejo de esa renovación, pues con apenas 38 años de edad es el entrenador más joven de toda la Copa del Mundo, donde el neerlandés Dick Advocaat, DT de Curazao, es el más veterano, con 78 años.
En el caso inglés, la transición post-Southgate también implicó una renovación significativa, aunque Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka, y Jude Bellingham mantienen el hilo de continuidad.
La media entre las 26 selecciones ronda los 12 jugadores en común entre 2022 y 2026. Eso significa que, en promedio, poco más de la mitad de cada equipo llega a disputar su primer Mundial.
En un torneo que se amplió de 32 a 48 selecciones, con grupos más grandes y una fase eliminatoria más extensa, a partir de Dieciseisavos, serán 320 jugadores los que repiten, entre el universo total de 1,248 futbolistas.