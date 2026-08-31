‘Son muchas coincidencias’; Santi Gimenez se dice conectado con Porto por Maniche y Falcao
Desde antes de fichar por el Porto, Santiago Gimenez ya tenía muchas conexiones con el club portugués.
El delantero que fue presentado este lunes por el equipo luso ofreció una entrevista a los canales de su nuevo club, donde recordó que Maniche fue uno de sus primeros referentes futbolísticos, y que Radamel Falcao se convirtió en su principal ídolo. Ambos fueron jugadores del Porto, ciudad a la que arribó esta mañana, procedente del Milan.
“Es un ídolo muy raro porque yo era muy chico y me acuerdo que un amigo de mi papá me regaló la camiseta de Portugal y decía ‘Maniche’ atrás, no sé por qué, y la relidad es que me gustó tanto esa camiseta que yo en el Play (Station) ponía Maniche”, contó.
“Y quería más camisetas de Maniche, y veía a Maniche, y fue como un ídolo medio raro porque fue más por la camiseta que por verlo jugar, obviamente después es un ídolo del club, pero fue algo muy chistoso porque me quedé traumado por Maniche por esa camiseta”.
Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro “Maniche” fue seleccionado portugués e integró un medio campo de ensueño junto a Deco y Costinha, de gran actuación en el Mundial de Alemania 2006, done llegó a anotar un gol con asistencia de Luis Figo.
Sin embargo, aun cuando ganó una Premier con el Chelsea y un scudetto con el Inter de Milán, fue en su país natal donde fue parte del Porto de Jose Mourincho que ganó la Champions League del 2004, además de dos títulos de la Liga portuguesa, además de que también ahí ganó una Europa League y una Copa Intercontinental.
Pero no fue solo Maniche el ídolo que Gimenez tenía en la infancia y que tenía que ver con el Porto, ya que el colombiano Falcao fue el delantero con el que soñaba convertirse. El mexicano recordó que Maniche le escribió hace poco, lo que sorprendió al atacante del Tricolor.
“Pero en realidad mi ídolo desde que era niño, y ya lo he dicho en muchas entrevistas, incluso antes que estuviera aquí en Porto, ha sido Falcao, siempre. Él ha sido mi referente como delantero. También me acuerdo que me mandó una camiseta cuando jugaba en el Chelsea, cambiamos camisetas en un México-Colombia y él sabe que lo sigo mucho y es mi referente”, agregó.
Otro motivo para sentirse cercano a este club es que han habido varios mexicanos que pasaron por ahí, como Héctor Herrera, quien llegó a ser capitan de los Dragones, entre otros como Miguel Layún, Tecatito Corona, Miguel Layún y Diego Reyes.
“Es como que estoy conectado con Porto, por los mexicanos, por los compañeros con los que compartí que jugaron en Porto; Sergio Conceiçao me llevó al Milan y es de Porto; muchas coincidencias y ahora con Maniche, con Falcao, más todavía”.
El club portugués disputó el sábado pasado el partido de la Jornada 4 y ganó 3-0 al Académico de Viseu, con lo que mantuvo el paso perfecto, ya que es líder con 4 victorias en el mismo número de juegos, con 9 goles a favor y ninguno en contra, por lo que el primer partido de Gimenez con su nuevo equipo podría ser el próximo viernes contra Moreirense, además de que el debut en Champions será contra el Manchester City el próximo martes 8 de septiembre.