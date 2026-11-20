La fiebre de la NFL se apodera de la Ciudad de México y se nota en el aire, las redes sociales y las pláticas entre amigos. Son esos momentos previos los que alimentan el verdadero espíritu del futbol americano.

Con esa premisa, American Express presenta Amex on The Road, interactivo, de acceso totalmente gratuito y para el público general. La oportunidad de visitarlo en el Campo Marte de la CDMX, en frente del Monumento a la Lealtad, del 20 al 22 de noviembre de 2026, de 12:00 a 18:00 horas.

Rodeados por el emblemático color azul de la marca, los visitantes se sumergirán en una atmósfera deportiva de alto impacto desde el locker room, una réplica del vestidor oficial de un equipo de la NFL, con cascos, jerseys decorativos y shoulders.

Con ello, American Express da vida a su promesa de marca, al conectar a las personas con sus pasiones.

¿Qué más encontrarás en esta experiencia inmersiva?

Pase para anotar

Andrea Estrada / Expansión Studios

El primer reto pone a prueba la precisión. Dentro de una jaula equipada con tres dianas digitales, los participantes deberán tomar los balones y apuntar a los objetivos que se encenderán de manera aleatoria. Tendrán dos minutos para acertar la mayor cantidad de veces posible.

Atrapa el balón para ganar

Andrea Estrada /Expansión Studios

En el segundo desafío, una estructura imantada liberará balones en caída libre. Los jugadores tendrán que reaccionar a máxima velocidad para atrapar tantos como puedan antes de que concluya la cuenta regresiva.

Patea como un profesional

Andrea Estrada / Expansión Studios

Toca el turno al gol de campo. En un área acondicionada con red de seguridad, los asistentes patearán a un poste a escala mientras un sensor digital mide al instante la efectividad de cada tiro.

De fan a protagonista

Para cerrar con broche de oro, el Amex on The Road integra una estación de video pensada para capturar clips para ser compartidos en redes sociales con la identidad de American Express y la NFL. Asimismo, se otorgará a cada invitado que termine el circuito un pin conmemorativo de edición limitada.

De este modo, la invitación es para que los fans salten de las gradas al emparrillado con un circuito de retos interactivos, como antesala al medio tiempo presentado por American Express en el encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.