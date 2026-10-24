Amex on the Road lleva la emoción del automovilismo a Campo Marte

La precisión, los reflejos y la velocidad son parte de los desafíos que acompañan a los pilotos en cada carrera. Con esa idea, American Express desarrolló Amex on the Road, una experiencia que acerca a los aficionados al mundo de la F1® a través de diversas activaciones.

Por ello, del 23 al 25 de octubre de 2026, de 11:00 a 18:00 horas, el Campo Marte de la CDMX albergará un truck interactivo. La instalación se ubica frente al Monumento a la Lealtad y cuenta con cuatro estaciones para poner a prueba las habilidades y conocimientos de los visitantes.

Para brindar una atención exclusiva, los tarjetahabientes contarán con un horario preferente de acceso de 11:00 a 12:00 horas.

El desafío en el circuito

El recorrido comienza con un ejercicio de rapidez de reacción. Con dos estaciones disponibles para jugar simultáneamente, los participantes pueden competir frente a otra persona.

Ricardo Ramírez / Expansión Studios

La siguiente parada lleva la experiencia a la conducción virtual. En el simulador, los visitantes pueden ponerse al volante durante cuatro minutos para evaluar su concentración y toma de decisiones a lo largo de la pista.

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¿Cuánto sabes de la máxima categoría del automovilismo?

La velocidad no es el único ingrediente de Amex on the Road. En la tercera estación, los aficionados deben resolver cinco preguntas de opción múltiple. Al finalizar, conocen su puntuación y la comparan con la de su oponente. Quienes juegan pueden obtener un pin coleccionable.

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La última parada está pensada para llevarse un recuerdo de la visita. En la estación de licencias, los asistentes se toman una fotografía como parte del equipo AMEX y la reciben de regalo.

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Así, con Amex on the Road, American Express propone una actividad que combina entretenimiento, competencia y cultura automovilística, para que los fans de la F1® cambien las gradas por los retos inmersivos.

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