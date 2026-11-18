Audi es una marca que constantemente impulsa las nuevas tecnologías en la industria automotriz. En 2026 presenta el RS 3 competition limited, una edición especial que celebra los 50 años del legendario motor de cinco cilindros. A la par, debuta en la máxima categoría del automovilismo con el monoplaza Audi R26.

Audi RS 3 competition limited llega a México

El nuevo Audi RS 3 competition limited destaca por sus faros Matrix LED oscurecidos y sus rines de 19 pulgadas en oro Neodimio mate. En el interior, este mismo tono viste los asientos deportivos tapizados en microfibra Dinamica.

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En cuanto a potencia, ofrece 400 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora (km/h) en 3.8 segundos, hasta alcanzar una velocidad máxima de 290 km/h. Diseñado para celebrar los 50 años del motor de cinco cilindros de Audi, este automóvil eleva su rendimiento gracias a su motor con una cilindrada de 2.5 litros.





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Esta edición especial cuenta con solo 50 unidades en México, distribuidas equitativamente con 25 ejemplares Sedán y 25 Sportback. La gama se presenta en los acabados verde Malaquita y blanco Glaciar mate para adaptarse al gusto de cada comprador.

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El primer monoplaza de Audi



El Audi R26 representa la entrada histórica de la marca a la máxima categoría del automovilismo. El modelo destaca por su motor V6 turbo de 1,6 litros y una propulsión híbrida con reparto equitativo de energía 50/50 entre combustión y electricidad, incrementando significativamente la potencia eléctrica.



De esta manera, la química del combustible se refleja en su eficiencia. De hecho, bp y Audi crearon conjuntamente el bp Ultimate Racing Fuel para cumplir con los requisitos de sostenibilidad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).



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Por otra parte, el diseño integra la paleta de colores distintiva de Audi: titanio, negro carbón y el nuevo rojo Audi, sumados a sus característicos aros rojos para reforzar su identidad en la pista.



Con una reducción de peso de 30 kilogramos y unas dimensiones más compactas, junto con aerodinámica activa y un sistema híbrido equilibrado, el vehículo busca optimizar el manejo y favorecer una competición más cerrada.



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Además, el escaneo Leica garantiza una precisión milimétrica para verificar que el monoplaza cumpla con las estrictas normativas técnicas. A su vez, mediante sensores, el equipo obtiene datos en tiempo real sobre temperaturas, presiones y distancias para analizar el comportamiento del Audi R26 en pista.



“Estamos implementando un lenguaje de diseño que unifica todos los aspectos de nuestra organización. Esto convierte al proyecto de la categoría más alta del automovilismo deportivo en pionero de la nueva identidad de marca, que se implantará en el futuro tanto para el equipo como para Audi en su conjunto”. Massimo Frascella, director de Diseño.

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