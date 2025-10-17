Calvin Klein Fragrances presenta un nuevo complemento perfecto para la rutina diaria
El Palacio de Hierro de Perisur le dio la bienvenida a la nueva pop-up de Calvin Klein Fragrances, que fue el escenario para el debut de la línea CK Hair & Body Perfume Mists en México. Inclusiva y sin género, está pensada para alguien que busca sentirse fresco y limpio, incluso durante o después de hacer ejercicio.
Ideal para los amantes del deporte, la colección consta de cuatro fragancias corporales que hacen sentir al usuario tener una segunda piel de protección y confort. Por ello, desde su diseño, reimagina la energía juvenil y la sensualidad sin esfuerzo como esencia corporal.
Para lograrlo, los aromas están infusionados con una mezcla de almizcle, cashmeran y ámbar gris, que dan como resultado una esencia irresistible. Además, fueron desarrolladas con glicerina, con el objetivo de mantener la piel hidratada.
Calvin Klein define la línea de la frescura
Cada body mist puede usarse solo o en capas para combinar los aromas y convertirlas en algo personal:
- Silky Coconut: Es una explosión refrescante de coco helado y piña jugosa, que se funde en un acorde de almizcle. Esta fragancia presume ser ligera y revitalizante.
- Sheer Peach: Luminosa y radiante, con olor a durazno jugoso que da paso a una delicada esencia acorde con el ámbar y almizcle.
- Nude Vanilla: Suave y acogedora, combina notas intensas de vainilla con un cálido acorde de almizcle y ámbar, para un acabado limpio y reconfortante. Es una fragancia sutil, dulce e irresistible.
- Cotton Musk: Una combinación vigorizante, donde el delicado aroma está envuelto en la calidez de un acorde de almizcle
Estos cuatro perfumes se pueden aplicar directamente sobre la piel, o rocía una capa sobre el cabello y el cuerpo.
La estrategia de Calvin Klein Fragrances es simple: capturar la energía vibrante de la juventud, que se caracteriza por su espíritu activo y auténtico.