Checo Pérez presenta su segunda colección de ropa deportiva

Antes del Gran Premio de México, Sergio “Checo” Pérez presentó la colaboración “La aventura corre por mis venas”, que incluye por primera vez la línea MAJA Kids.

La propuesta infantil es la principal novedad respecto a la primera participación entre Checo y la marca de ropa outdoor. Para esta entrega, el piloto mexicano también participó en la selección de nuevos colores y detalles de las prendas.

“Checo se involucró en decisiones muy concretas del producto, y eso se nota en la elección de colores, en los materiales, en los detalles. Es una colección que refleja mucho más de quién es él”, señaló Adrián “Kush” Espinoza, director de Marketing de MAJA.

Entre los diseños destacan las camisas polo Piloto y Kids Paddock, esta última perteneciente a MAJA Kids, la línea infantil incorporada por propuesta de Sergio “Checo” Pérez Sportswear.

MAJA Kids es la línea de ropa y accesorios de exterior dirigida a los niños que disfrutan correr, explorar y jugar. | Cortesía

El lanzamiento se llevó a cabo en Chapala, Jalisco, a la par del debut de Casa MAJA, un espacio de la firma que integra 24 villas junto con experiencias de naturaleza, bienestar, gastronomía y aventura.

Asimismo, coincide con la temporada 2026 de Fórmula 1, donde Checo compite con Cadillac, y precede a poco más de un mes de la carrera en la Ciudad de México, programada del 30 de octubre al 1 de noviembre.