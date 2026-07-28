El Ángel de la Independencia como el punto de encuentro en la CDMX
Su inauguración ocurrió en 1910 para honrar el centenario del inicio de la Independencia de México. La estructura, diseñada por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, cuenta con una columna de 36 metros que sostiene la estatua dorada de la diosa griega Niké.
A la Victoria Alada, tradicionalmente se le conoce como el “Ángel” y se ha convertido en uno de los mayores referentes de la avenida Paseo de la Reforma, en la CDMX.
Desde movilizaciones sociales, hasta eventos masivos y celebraciones han encontrado en este monumento el escenario para hacerse escuchar. La primera vez que los aficionados se reunieron por el pase del equipo mexicano a cuartos de final fue en el campeonato de futbol de 1970.
Tras imponerse ante la selección de Bélgica, las banderas y las porras fueron el reflejo del orgullo nacional. Así empezó un ritual que cobró fuerza en 1986, cuando México volvió a ser anfitrión del evento de magnitud internacional.
Y es al grito de “vámonos al Ángel” que el festejo de otros triunfos deportivos, como campeonatos de la Liga MX, podios de la Fórmula 1 o medallas olímpicas, demuestra que la alegría colectiva tiene una cita en este emblemático lugar.
Por ejemplo, luego de que la selección mexicana pasó invicta a la siguiente fase del máximo torneo de futbol de 2026, cerca de 800,000 personas se reunieron a lo largo de Reforma y sus glorietas para conmemorar un resultado sin precedentes.
Pero no solamente es un espacio de júbilo, el Ángel también preserva el legado del origen de la soberanía de México. La corona de laurel que sostiene Nike es un homenaje a la gloria; mientras que las figuras de bronce en sus escalinatas son una representación de la ley, la guerra, la justicia y la paz.
Asimismo, debajo de la columna, descansan los restos de los líderes del movimiento de Independencia: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Matamoros y Leona Vicario, entre otros.
Por su valor para la CDMX, el Ángel es un destino obligatorio en cualquier recorrido y su ubicación, en una de las avenidas principales que conecta con el Centro Histórico, es la oportunidad perfecta de llegar pedaleando.
Para tomar o dejar una ECOBICI a solo unos pasos del monumento, estas son las cicloestaciones más cercanas:
- CE-016 Reforma Río Tíber
- CE-017 Reforma Río Tíber
- CE-025 Reforma-Estocolmo
- CE-024 Reforma-Florencia
El servicio está disponible los 365 días del año de 5:00 a 00:30 horas y con la membresía anual ECOBICI-HSBC obtienes viajes ilimitados de hasta 90 minutos, sin costo adicional. Así puedes visitar otras glorietas a tu propio ritmo y admirar el paisaje urbano, disfrutando cada kilómetro.