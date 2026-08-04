El futbol no espera: ¿a dónde vuelven las estrellas del verano?
España levantó el título y Argentina se quedó a un paso del bicampeonato. Con el silbatazo final se cerró la historia de un gran torneo, pero no se apagó la conversación.
Y no solo eso, en Cloudbet, uno de los casinos y sportsbooks cripto con mayor trayectoria en la industria, los nuevos relatos futbolísticos ya mueven los mercados.
Mientras las camisetas de las selecciones descansan en los armarios, los uniformes de los clubes vuelven a la acción. Algunos jugadores muestran un impulso renovado y otros, frustración. Estos son los nombres a seguir:
- Ferran Torres se reencuentra con el Barcelona
Torres salió de la final con una de las mejores sensaciones que pueden acompañar a un futbolista de regreso a su club. No solo fue campeón, él anotó el gol que le dio el título a su país.
Eso importa para el Barcelona, ya que el español deja de ser únicamente una alternativa ofensiva y retorna como un jugador capaz de aparecer en momentos decisivos.
En los mercados de LaLiga disponibles en Cloudbet, su club es el favorito para la temporada 2026/27 con cuota de 1.86, por delante del Real Madrid, que figura con 2.11.
Para los lectores menos familiarizados con las cuotas, eso significa que el equipo blaugrana tiene mayores probabilidades de ser campeón.
Ferran también figura entre el top 5 de goleadores de LaLiga en los tableros de Cloudbet, con 16 tantos. Ahora, la pregunta es si el seleccionado ibérico podrá convertir su momento en un papel más trascendente durante toda la temporada doméstica.
2. Lamine Yamal también va con el Barcelona
Si Ferran vuelve con el gol, Lamine Yamal lo hace con el futuro. El joven atacante ya era una de las caras más observadas, pero el verano agregó otro capítulo a su historia y ya no se le puede medir como una promesa, sino como un jugador influyente.
Su evolución también la refleja Cloudbet. En los mercados de jugadores de LaLiga, Yamal se posiciona como líder de asistencias con 11, segundo en goles más asistencias con 27 y dentro del top 5 de goleadores con 16.
Gracias al doble impulso para el Barcelona, con el remate decisivo de Ferran y la influencia creativa semanal de Yamal, el equipo catalán abre por delante del Real Madrid en las preferencias de Cloudbet y se torna una de las historias centrales de la temporada.
3. Kylian Mbappé reaparece con el Real Madrid
El peso de los números acompaña al francés, quien terminó el verano como máximo goleador del torneo con 10 tantos. No obstante, su historia de club no se trata solo de celebración, también es de responsabilidad.
¿El francés podrá convertir esa fuerza individual en una carrera por el título que se incline hacia el Real Madrid?
4. Erling Haaland y el Manchester City
En la Premier League se abre con otro tipo de competencia; a diferencia del duelo en LaLiga, la pelea por el título inglés se percibe más abierta.
En Cloudbet, el Arsenal es un favorito para la temporada 2026/27 con cuota de 2.62, mientras que el Manchester City se mantiene cerca con 3.71.
Dicha presión tiene una cara conocida: Haaland, quien retorna a su club como principal aspirante al título de goleo de la Premier League, con cuota de 1.66. Una cifra tan baja refleja un favoritismo claro frente al resto de los competidores.
Los tableros de Cloudbet también muestran al noruego como líder en goles con 27 anotaciones y en goles más asistencias con 35.
5. Harry Kane retoma la actividad con el Bayern Múnich
En Alemania, el mercado cuenta una historia más directa. Bayern Múnich aparece como claro favorito en Cloudbet, con cuotas alrededor de 1.11 / 1.12 para la Bundesliga. Una cuota tan baja indica un favoritismo muy marcado y ello se debe, en gran medida, a Harry Kane.
El británico domina los tableros de Cloudbet en goles con 36 y en goles más asistencias con 41. Para él, el verano se convirtió en otro gran pasaje de su carrera exitosa.
6. Lautaro Martínez se reincorpora al Inter de Milán
El argentino llegó a la final, pero se quedó sin el título. Por esta razón, Lautaro Martínez regresa al Inter de Milán con otro peso emocional; sin embargo, el calendario de la Serie A le ofrece una oportunidad inmediata para transformar la frustración en un nuevo reto.
En Cloudbet, Inter de Milán arranca como favorito para llevarse el Scudetto, con cuotas de 1.94 / 1.99, por delante de Napoli, Juventus y AC Milan.
En lo individual, Lautaro encabeza los momios de Cloudbet para coronarse como Capocannoniere con 17 y aparece segundo en el apartado de goles más asistencias, con 23.
7. Lionel Messi vuelve a vestir la camiseta del Inter Miami
Mientras Europa prepara una nueva temporada, la MLS ya sigue en movimiento. Lionel Messi retorna al Inter Miami como el principal protagonista de una liga que ya tiene actividad y sigue conectada con la conversación global, especialmente en Norteamérica y América Latina.
En Cloudbet, el Inter Miami es favorito al título de la MLS, con cuota de 3.76; mientras Messi lleva la delantera con momio de 1.99 en el mercado de goleador de temporada regular. También se ubica como líder en goles más asistencias con 20 y en asistencias con 8.
El calendario sigue
El enfrentamiento de selecciones terminó, pero el no espera. Ferran, Lamine, Mbappé, Haaland, Kane, Lautaro y Messi tienen nuevos retos comandando a sus clubes en las mejores ligas del mundo.