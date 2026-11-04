El Triatlón Acapulco 2026 será un desafío con el mar como testigo

Un fin de semana junto al mar puede ser la mejor manera de enfrentar un reto de alto rendimiento. Esta es la propuesta del Triatlón Acapulco 2026, organizado por la plataforma Asdeporte.

Los atletas se darán cita en la zona de Acapulco Diamante y Playa Revolcadero, el sábado 21 de noviembre. La sede será el Hotel Princess Mundo Imperial, mientras que la prueba de natación partirá de la Marina Cabo Marqués, en la bahía de Puerto Marqués.

Allí, el entorno ofrece una magnífica postal, pero sobre todo brinda a los participantes debutantes la experiencia de nadar en el mar en una bahía protegida, evitando la complejidad de olas rompientes.

Distancias y modalidades para distintos niveles

El Triatlón Acapulco 2026 contará con opciones para diferentes perfiles, desde quienes buscan estrenarse en esta disciplina hasta atletas que compiten por resultados y sus mejores marcas en el ámbito nacional.

Por ello, habrá categorías Junior, para jóvenes de 14 y 15 años; súper sprint, prueba varonil de distancia corta y la prueba femenil WomanUp. Estas tres competencias están limitadas a 400 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.5 kilómetros de carrera.

Otras distancias:

Sprint: 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera.

Olímpico: 1,500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera.

Duatlón Sprint: 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de ciclismo y 2.5 kilómetros de carrera.

Relevos: una alternativa para competir en equipo en las modalidades Sprint y Olímpico.

Élite y Campeonato Universitario: opciones para aquellos que buscan medirse en un entorno competitivo.

En la prueba de ciclismo se utilizarán bicicletas de ruta sin aerobarras ni configuración de contrarreloj. | Cortesía

Cabe señalar que en las modalidades sprint y olímpico se permitirá el drafting durante el segmento ciclista, por lo que los participantes deberán utilizar bicicleta de ruta, sin aerobarras ni configuración de contrarreloj.

La variedad de formatos permite que cada atleta elija la distancia de acuerdo con su experiencia, preparación y metas personales. Así, el súper sprint y el duatlón pueden ser una puerta de entrada para quienes desean probar una competencia de este tipo, mientras que el olímpico representa un desafío de mayor exigencia.

Incluso, puede convertirse en la segunda etapa después del Triatlón Valle de Bravo 2026, que Asdeporte ha programado para el 24 de octubre. La prueba representa una oportunidad para volver a una sede histórica del triatlón mexicano, donde comenzó a practicarse en el país en 1988.

Quienes decidan inscribirse a los dos eventos podrán obtener 5% de descuento en la compra conjunta. También existen tarifas especiales para grupos de 20 participantes o más, con atención directa para equipos y empresas.

Un fin de semana para competir y disfrutar Acapulco

La Experiencia de Triatlón Acapulco no termina al cruzar la meta, ya que está pensada para combinar el deporte con una estancia en familia o con amigos, en una de las zonas turísticas más conocidas del puerto.

Las competencias para adultos se realizarán el sábado 21 de noviembre, mientras que el domingo 22 será el turno del 3kids, la prueba infantil para niñas y niños de entre 6 y 13 años, cuyo arranque está previsto para las 7:00 horas.

Después de la carrera, Playa Revolcadero, los hoteles de la zona Diamante y las instalaciones del resort ofrecen alternativas para aprovechar la tarde y extender la experiencia más allá del circuito.

La jornada del sábado concluirá con la ceremonia de premiación, programada para las 18:30 horas en el Salón Atlantes del Princess donde se abrirá una carpa VIP con desayuno buffet para acompañantes, una opción para quienes viajan con familiares o amigos.

Las inscripciones para el Triatlón Acapulco 2026 estarán abiertas hasta el jueves 19 de noviembre. Reserva tu lugar aquí y convierte el cierre de la temporada en un logro deportivo con el mar como escenario.