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El Triatlón de Valle de Bravo está de vuelta en la presa

El 24 de octubre, el Club de Vela El Zarco, en Valle de Bravo, abrirá sus puertas para marcar el retorno oficial de uno de los eventos más representativos del deporte nacional.
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Su primera edición se corrió en marzo de 1988, siendo el primer triatlón en la historia del país, y se celebró de forma ininterrumpida hasta la pandemia.
Su primera edición se corrió en marzo de 1988, siendo el primer triatlón en la historia del país, y se celebró de forma ininterrumpida hasta la pandemia. | Cortesía

Presentado por:

asdeporte

Pocos desafíos despiertan tantas emociones como el "Triatlón de Valle" y los emblemáticos paisajes del oasis mexiquense serán el escenario para su regreso al calendario deportivo de 2026.

A tan solo dos horas de camino y 156 kilómetros de la CDMX, ofrecerá la escapada perfecta de fin de semana: El 23 de octubre, el Club de Vela El Zarco abrirá sus puertas para la entrega de kits y para alistar la bicicleta en el área de transición; no obstante, la aventura comienza el 24 de octubre.

Elige tu distancia y categoría

El evento cuenta con categorías para todos los niveles y cada pieza nombra una modalidad concreta con su precio:

  • Junior, de 14 a 15 años.
  • Sprint (750 metros en natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera, en formato individual o de relevos).
  • Olímpico (1,500 metros en natación, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera, en formato individual o de relevos).
  • WomanUp, donde todas las finalistas reciben medalla y no hay premiación.

Además, estará la competición sin natación, en las variantes olímpica y duatlón sprint (1,500 metros en natación, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera), así como la categoría de élite y el campeonato universitario.

Esta cita será perfecta para quienes buscan cerrar el año con un nuevo récord personal o para aquellos que sueñan con debutar en la disciplina, ya que la localidad cuenta con las condiciones óptimas.

Montañas y un clima propicio para correr

A diferencia de las competencias en mar abierto, la presa de Valle de Bravo asegura un nado ágil y amistoso, junto con el agua sin oleaje ni corrientes, lo que lo hace ideal para controlar los nervios del primer segmento.

A esto se suma la ventaja climática de la temporada de otoño, donde las mañanas rondan entre los 12 y 22 grados Celsius con un bajo índice de rayos ultravioleta (UV), lo que evita el desgaste por calor tropical.

Además, la entidad mexicana se localiza a 1,850 metros sobre el nivel del mar, por lo que los triatletas provenientes de la zona metropolitana y del centro del país están en su terreno habitual.

Asimismo, en la etapa ciclista, el formato permite el drafting en las distancias sprint y olímpica. Se rueda en grupo con bicicleta de ruta, en un circuito que combina el ascenso a la loma con un vertiginoso descenso y la carrera pedestre junto al lago.

La inscripción en línea de Triatlón Valle de Bravo cierra el jueves 22 de octubre a las 17:00 horas o hasta agotar existencias. Reserva tu lugar en este enlace y prepárate para vivir la experiencia con Asdeporte.

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