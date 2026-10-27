El Triatlón de Valle de Bravo está de vuelta en la presa

Pocos desafíos despiertan tantas emociones como el "Triatlón de Valle" y los emblemáticos paisajes del oasis mexiquense serán el escenario para su regreso al calendario deportivo de 2026.

A tan solo dos horas de camino y 156 kilómetros de la CDMX, ofrecerá la escapada perfecta de fin de semana: El 23 de octubre, el Club de Vela El Zarco abrirá sus puertas para la entrega de kits y para alistar la bicicleta en el área de transición; no obstante, la aventura comienza el 24 de octubre.

Elige tu distancia y categoría

El evento cuenta con categorías para todos los niveles y cada pieza nombra una modalidad concreta con su precio:

Junior, de 14 a 15 años.

Sprint (750 metros en natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera, en formato individual o de relevos).

Olímpico (1,500 metros en natación, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera, en formato individual o de relevos).

WomanUp, donde todas las finalistas reciben medalla y no hay premiación.

Además, estará la competición sin natación, en las variantes olímpica y duatlón sprint (1,500 metros en natación, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera), así como la categoría de élite y el campeonato universitario.

Esta cita será perfecta para quienes buscan cerrar el año con un nuevo récord personal o para aquellos que sueñan con debutar en la disciplina, ya que la localidad cuenta con las condiciones óptimas.

Montañas y un clima propicio para correr

A diferencia de las competencias en mar abierto, la presa de Valle de Bravo asegura un nado ágil y amistoso, junto con el agua sin oleaje ni corrientes, lo que lo hace ideal para controlar los nervios del primer segmento.

A esto se suma la ventaja climática de la temporada de otoño, donde las mañanas rondan entre los 12 y 22 grados Celsius con un bajo índice de rayos ultravioleta (UV), lo que evita el desgaste por calor tropical.

Además, la entidad mexicana se localiza a 1,850 metros sobre el nivel del mar, por lo que los triatletas provenientes de la zona metropolitana y del centro del país están en su terreno habitual.

Asimismo, en la etapa ciclista, el formato permite el drafting en las distancias sprint y olímpica. Se rueda en grupo con bicicleta de ruta, en un circuito que combina el ascenso a la loma con un vertiginoso descenso y la carrera pedestre junto al lago.

La inscripción en línea de Triatlón Valle de Bravo cierra el jueves 22 de octubre a las 17:00 horas o hasta agotar existencias. Reserva tu lugar en este enlace y prepárate para vivir la experiencia con Asdeporte.