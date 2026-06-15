Golf, networking e innovación en el torneo de Broxel
Para consolidar su legado, el Broxel Google Cloud Invitational 2026 reunió a más de 170 jugadores, convirtiendo al Club de Golf Chapultepec en uno de los espacios de networking C-level más exclusivos del país.
Al realizarse previo a la competencia futbolística del 2026, el torneo estuvo ambientado con banderas de las distintas selecciones en los 18 hoyos y contó con la presencia de los exfutbolistas mexicanos Alberto García Aspe y Pável Pardo.
Los jugadores disfrutaron diversas dinámicas y las zonas de catering preparadas por los patrocinadores. Asimismo, pusieron a prueba sus habilidades desde el tee de salida, en busca de premios de hasta 100,000 pesos en Broxel, que fueron destinados a los mejores o'yes generales en los cuatro hoyos par tres del histórico campo.
Aunque más allá de las anécdotas y los resultados del desafío deportivo, el momento estelar llegó durante la cena previa a la premiación, cuando se abrió un foro de diálogo sobre el futuro de las transacciones en México y su relación con el avance de la inteligencia artificial (IA).
El rumbo de los pagos digitales
Tras una jornada llena de emociones, los especialistas detallaron el camino que conecta la innovación financiera con la infraestructura en la nube. Asimismo, la inclusión financiera, el desarrollo tecnológico y la colaboración entre el sector público y privado fueron algunos de los temas centrales.
Gustavo Gutiérrez Galindo, CEO y fundador de Broxel, fue el moderador del panel titulado “El oro mexicano, inclusión, innovación y el futuro del espacio Fintech”, en el que también participaron Julio Velázquez, director general de Google Cloud México; Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; y Gonzalo Tercero, vicepresidente de Productos e Innovación de Visa.
Los expertos coincidieron en que México atraviesa un momento clave para acelerar su transformación digital mediante nuevas tecnologías y, como afirmó el ejecutivo de Google Cloud México, la revolución tecnológica seguirá teniendo impacto en prácticamente todas las industrias.
Los participantes también destacaron que dichas herramientas ya están modificando la forma en que las personas realizan pagos, acceden a servicios financieros e interactúan con plataformas digitales.
En ese sentido, el vocero de Visa anticipó un escenario en el que asistentes virtuales podrán realizar compras y transacciones en nombre de los usuarios; mientras que De Botton sostuvo que el avance tecnológico podría llevar al “fin de las aplicaciones” como las que se conocen actualmente.
“Vas a tener un mayordomo que te va a conocer perfectamente, va a saber qué te gusta y qué no te gusta”, explicó Gonzalo Tercero al describir cómo evolucionarán los agentes de IA.
Del campo al escenario en una noche para recordar
La ceremonia de premiación consagró a los ganadores de la tercera edición del Broxel Google Cloud Invitational 2026: Jerónimo Gutiérrez Padilla y Federico Escobar Vargas conquistaron la categoría por parejas con unos sólidos 53 puntos.
Por su parte, Miguel González Espinosa se adueñó de la cima individual. Para ellos, los aplausos se materializaron en recompensas, desde trofeos y experiencias de viaje hasta equipo especializado de golf, entre otros premios otorgados por los patrocinadores del evento.
La celebración continuó con dos sorpresas; la primera estuvo a cargo del maestro Raúl Di Blasio, quien ofreció una emotiva presentación, conquistando a los invitados con el talento que lo ha convertido en uno de los pianistas más reconocidos de habla hispana.
El broche de oro llegó con la actuación de Mijares, quien transformó el ambiente en una auténtica fiesta, al recorrer algunos de los mayores éxitos de su carrera. Así concluyó una edición memorable que combinó deporte, negocios, tecnología y entretenimiento, la antesala perfecta para el campeonato de futbol más importante del mundo.