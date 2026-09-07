Hannah Widmer deslumbra en Sports Illustrated
Hannah Widmer es una personalidad excepcional que combina la disciplina y el porte tanto en el deporte de alto rendimiento como en las pasarelas internacionales.
Como atleta de saddle seat, una modalidad de la equitación inglesa que resalta el movimiento expresivo de ciertas razas ecuestres, ha competido en el prestigioso World Championship Horse Show.
Y fue precisamente esta práctica la que la llevó a ser retratada en las páginas de Sports Illustrated junto a sus dos grandes compañeros de equipo, sus caballos True Fortune y Our Chocolate Kisses.
Esta misma presencia magnética la ha consolidado como una destacada modelo en las portadas de Vogue, Glamour, Marie Claire, L’Officiel, Harper’s Bazaar y Grazia.
Recientemente fue nombrada la nueva imagen de Swim By Judit, la firma española de trajes de baño, y de la firma de joyería y moda SOLANGEL. Además, protagonizó la campaña 2026 de Capulet Jewelry en Vogue Italia y desfilará en la Semana de la Moda de París.
Asimismo, Maxim Australia la nombró “una de las mujeres más bellas del planeta”, otorgándole en dos ocasiones la portada de su calendario oficial, y su trayectoria se extiende al ámbito audiovisual, con participaciones en la televisora WGN Chicago, sesiones con el reconocido fotógrafo Nigel Barker, la colección Roses in Red de Dana Asady y espectaculares vallas publicitarias en Times Square, en Nueva York.
Hannah se define como una visionaria y su filosofía de vida y búsqueda de autenticidad se reflejan en una de sus frases favoritas, de la novelista Anne Lamott: “No comprendo el misterio de la gracia; solo sé que nos encuentra donde estamos y no nos deja donde nos encontró”.
Para ella, los viajes y el descubrimiento de nuevas culturas son fuentes esenciales de inspiración, donde el arte se despierta como otra de sus pasiones. Es una creadora entusiasta que trabaja con acuarela, vitrales, cerámica y escultura.
Y con una licenciatura en Arteterapia, está comprometida con el uso del arte como herramienta para favorecer el bienestar integral, por lo que colabora con un centro de apoyo social.
En su hogar, Hannah también comparte su vida con sus tres perros y encuentra su mayor paz en la naturaleza, razón por la cual sueña con abrir, algún día, un santuario con caballos, gallinas y otros animales.
Con certeza, su faceta profesional y su calidez humana revelan una personalidad auténtica, guiada por un propósito definido para crear un impacto positivo.
Fotos por: Heather Stainbeck
Modelo: Hannah Rose Widmer
Locación: Rosemary's Beach, Florida
Traje de baño: Sᴡɪᴍ Bʏ Jᴜᴅɪᴛ
Productores: Valentina Gurova, Head of PR Aliyans Media Group, y Cory Couture