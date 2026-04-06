HUAWEI WATCH GT Runner 2 es el aliado definitivo para los maratonistas
Huawei eleva la apuesta en el running con el nuevo reloj WATCH GT Runner 2. Con la tecnología aplicada al deporte, es el compañero de disciplina para el maratonista que busca la victoria personal en cada carrera.
Así, integra ciencia aplicada y comodidad de alto nivel para responder a las necesidades tanto de los profesionales como a la pasión de los entusiastas. Es el socio táctico diseñado para dominar la ruta kilómetro a kilómetro.
A simple vista, destaca por un perfil ultradelgado y un acabado refinado que garantiza un ajuste más aerodinámico. Está fabricado con una aleación de titanio nanomoldeada, material que combina gran resistencia con un peso de apenas 43.5 gramos.
Además, su pantalla está protegida por Kunlun Glass, que es más resistente a los golpes en comparación con otros recubrimientos y más delgada que el zafiro.
Inspirado en los rines de los monoplazas de Fórmula 1, ofrece tres presentaciones: naranja, azul y negro, que fusionan el dinamismo deportivo con la elegancia urbana.
Para transpirabilidad superior y propiedades repelentes al sudor, la correa tejida AirDry mejorada garantiza un ajuste seco incluso en los tramos exigentes. Este diseño sobresale por su proceso de teñido por mecha y un posicionamiento infrarrojo de alta precisión.
Es evidente que, tras cinco años de investigación, la firma ha consolidado un reloj profesional que transforma cada carrera en una experiencia fluida y gratificante.
En la cima del podio
HUAWEI WATCH GT Runner 2 está diseñado para equilibrar el bienestar integral con métricas de alto rendimiento, con datos precisos tanto para corredores principiantes como avanzados. Para aquellos que están iniciando en el running, el reloj tiene funcionalidades clave:
· Anillos de actividad: Tres círculos que marcan las calorías quemadas al día, el tiempo de ejercicio y la cantidad de veces que un usuario se pone de pie.
· Plan de carrera IA: Desde la aplicación de Huawei Health , se puede crear un programa adaptado al usuario con base en el aprendizaje automático (Machine Learning). La base son los datos físicos, de rendimiento y metas.
· Coach digital: Este asistente virtual orienta desde cómo debe prepararse el corredor para evitar una lesión hasta la recuperación postentrenamiento.
· Métricas de salud: Proporciona información completa de salud, como ritmo cardiaco en reposo, oxigenación en la sangre (SpO2) y variabilidad de la frecuencia cardiaca en actividad y al dormir.
Y para los avanzados, cuenta con métricas críticas para optimizar cada competencia. Este resultado proviene de la colaboración con Eliud Kipchoge, la leyenda del atletismo, y el prestigioso equipo dsm-firmenich. La unión de experiencia de deportistas de élite con la tecnología wearable a la vanguardia dio como resultado estas capacidades:
· Rendimiento deportivo profesional: Muestra datos como la potencia de carrera, el umbral de lactato (donde el cuerpo empieza a fatigarse de forma más rápida), consejos sobre recuperación y datos sobre las zonas de carga de entrenamiento.
· Posicionamiento ultrapreciso: Con una arquitectura avanzada de antena flotante, brinda un rendimiento mejorado, para una mejor precisión en la ubicación y seguimiento de rutas.
· Nuevo modo Maratón Inteligente: Antes de correr, hace posible revisar un plan de preparación y, durante la carrera, hace visibles los datos de rendimiento, hidratación o ritmo. Al finalizar el maratón, despliega un análisis de rendimiento, medallas y más.
También presenta el modo Maratón Inteligente, que hace posible realizar un seguimiento de una amplia gama de carreras con la etiqueta World Athletics; que no solo realiza un seguimiento del rendimiento en la carrera, sino que también es una guía completa desde la salida hasta la meta.
Una nueva generación
El salto tecnológico respecto al modelo anterior es notable en los rubros de confort y precisión. En el caso del ritmo cardiaco al correr, avanzó del 95%, (comparado con bandas de pecho) al 98 % de exactitud.
Y gracias al sistema HUAWEI TruSense, el reloj ofrece un control riguroso de la frecuencia cardiaca. Así, los corredores gestionan su carga de entrenamiento y reciben alertas oportunas sobre posibles riesgos, fatiga metabólica acumulada, lesiones físicas, cardiovasculares y deshidratación.
La clave de este logro es el algoritmo de detección del umbral de lactato no intrusivo y la métrica de potencia de carrera. Lo anterior facilita calcular el punto en el que el ácido láctico comienza a acumularse en la sangre.
Con funciones como el asistente de ritmo dinámico y los recordatorios inteligentes para reponer fuerzas, el reloj proporciona actualizaciones en tiempo real en la esfera, lo que da libertad a los corredores para optimizar su rendimiento y superar sus límites.
La venta general inició el 26 de marzo en las HUAWEI Experience Store y HUAWEI Online Store, y estará disponible por 8,999 pesos. Consulta más información aquí.