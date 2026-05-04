La pasión por el running definió el éxito de una carrera histórica
Bajo una propuesta de entrenamiento holístico y una ruta de alta demanda técnica, la primera edición de la Carrera Sports Illustrated México powered by Renault fusionó innovación logística y tradición. El recorrido culminó en un recinto repleto de hazañas olímpicas.
Debut con sello propio
Sin duda, la carrera nació para romper esquemas y lo demostró desde la entrega de los kits. El Parque Aztlán fue el punto de encuentro que anticipó la magnitud y el ambiente festivo.
Entrenamiento 360°
En esta primera edición, nació también una nueva tradición deportiva, enfocada en la preparación integral para el gran día. El programa incluyó una clase full body de ejercicios de fuerza, para hacer frente a la exigencia de la competencia, y una sesión de flow movement, dirigida al restablecimiento del equilibrio muscular, luego de darlo todo kilómetro a kilómetro.
Vivir la gloria en Ciudad Universitaria
La atmósfera se encendió poco después del amanecer. Tras el calentamiento, resonó el Himno Nacional Mexicano, y los miles de participantes empezaron el trayecto en el Circuito Escolar para culminar, entre gritos de aliento, en la pista del Estadio Olímpico Universitario.
La topografía de pendientes pronunciadas, realzada por emblemáticos paisajes, desafió la resistencia de los atletas. Pero el punto crítico se situó en los últimos tres kilómetros.
Y aunque el desafío fue individual, el triunfo se alcanzó en compañía. Para quienes estudiaron en C.U., la carrera fue doblemente significativa. Más allá de un título deportivo, fue un reencuentro con su alma máter, una forma de volver a casa y honrar sus raíces.
En la categoría de 10K, los primeros en cruzar la meta fueron Adahia Martínez López y Armando Ramírez Cano, en las categorías femenil y varonil; mientras que el liderato en los 5K lo impusieron Mariana Alexandra Herrera Gómez y Carlos Alberto García Sánchez.
Marcas aliadas
Los patrocinadores fueron parte de la experiencia total del evento, para que los corredores se concentraran exclusivamente en su desempeño.
Renault acompañó cada kilómetro con la tecnología 100% eléctrica del Megane E-Tech, el auto guía de la carrera, y sorprendió con el próximo lanzamiento de Boreal, su apuesta de confort y conectividad para el segmento SUV, con Google Assistant integrado.
Aeroméxico reafirmó su compromiso con el deporte en México. Con una presencia destacada desde la entrega de kits, fue testigo y protagonista del momento en el que miles de participantes cumplieron un sueño en Ciudad Universitaria.
Finalmente, Yaoca lideró la zona de hidratación, recibiendo a la comunidad runner con agua y bebidas isotónicas esenciales para la recuperación.