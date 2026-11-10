Las marcas que conectan con los campeones del deporte

Desde 1954, año en el que se fundó la revista en Estados Unidos, Sports Illustrated reconoce a las figuras, historias y momentos más relevantes del deporte. Inspirada en esa tradición, surgió una iniciativa en México para otorgar sus propios galardones a atletas destacados en diversas disciplinas.

El debut de The Sports Illustrated México Awards, presentado por Audi, contempló 17 categorías, entre ellas: Espíritu SI, El momento SI, Leyenda, Mejor equipo, Revelación del año, Experiencia deportiva, Sportsperson, Entrenador del año, Legado periodístico y Leyenda SI.

“Es la gran noche del deporte nacional”, afirmó Tlatoani Carrera, editor general de Sports Illustrated México, al dar la bienvenida a la ceremonia para los ganadores que fueron elegidos por el comité editorial y los aficionados.

Además, el compromiso de los patrocinadores se transformó en pasión deportiva. Así fueron parte del evento con las leyendas del país y las promesas que ya esculpen el futuro de México en la escena global.

Audi: Liderazgo por tecnología dentro y fuera de la pista

Cuando el diseño progresivo y el desempeño extraordinario convergen, el resultado es Audi. Prueba de ello fue el nuevo Audi RS 3 Sportback competition limited en color verde Malaquita e interior con detalles en oro Neodimio, una presencia imponente que cautivó todas las miradas desde su exhibición en el vestíbulo de Quarry Studios.

Creado para conmemorar los 50 años del legendario motor de cinco cilindros de Audi, este deportivo compacto fusiona rendimiento extraordinario, precisión y un sonido inconfundible. Su motor turboalimentado de 2.5 litros desarrolla 400 hp y 500 Nm de par, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3.8 segundos. La tracción integral quattro y los distintos modos de conducción del sistema Audi drive select complementan una experiencia concebida para llevar la emoción y el control a un nivel superior.

Jonathan Vázquez / Expansión Studios

La innovación continuó en el salón principal, donde una plataforma giratoria permitió apreciar cada ángulo del Audi R26 Showcar, encarnando la filosofía “Liderazgo por tecnología”.

Más que un monoplaza, representa una declaración de la visión de la marca y un adelanto de la identidad visual con la que llegará a la élite del automovilismo. Sus superficies gráficas minimalistas, sus cortes geométricos precisos y la combinación de colores titanio, negro carbón y el nuevo rojo Audi expresan un lenguaje de diseño claro, técnico e inteligente.

Jonathan Vázquez / Expansión Studios

Libertad de movimiento

X-GEAR, la línea especializada de suplementos deportivos de Farmacias Similares, acompañó la noche con creatinas, proteínas y todo lo necesario para apoyar a todos aquellos que nunca se detienen, ya sea antes, durante y después de su entrenamiento.

Jonathan Vázquez / Expansión Studios

La oferta se complementa con los electrolitos en polvo R-GAIN, así como Creatina Mujer, el cual permite el incremento de masa muscular, a la vez que ayuda a mantener el equilibrio hormonal y el metabolismo.

También en el evento se observó la marca Multigomi con su formato gummy, una manera de hacer la suplementación alimenticia un hábito más práctico y delicioso, con productos como Multigomi Betabel, (para apoyar a la circulación y cuidado del corazón) y Multigomi Probióticos (formulado para contribuir a la salud digestiva y la absorción de nutrientes).

Recetas e inspiración con kéfir

Con más de 40 años de historia en la elaboración de kéfir, Lifeway demostró que el bienestar y la alta gastronomía pueden ir de la mano. A través de una degustación de creaciones dulces y saladas, destacó la versatilidad de su kéfir, un alimento fermentado con 12 cepas de cultivos vivos y activos, ideal para explorar distintas posibilidades de disfrutar una alimentación deliciosa y funcional.

Jonathan Vázquez / Expansión Studios

Entre las propuestas sobresalieron las tartaletas de kéfir con mango, frambuesas y moras, así como las galletas de trigo con reducción de kéfir especiado, acompañadas de roast beef, higos, betabel y miel. Una experiencia que festejó el sabor, la creatividad culinaria y el potencial de Lifeway kéfir para formar parte de una alimentación equilibrada.

Sabores internacionales para los campeones

Su camino comenzó como un sueño. En 2001, Shake Shack nació con un carrito de hamburguesas en Madison Square Park. Tras más de dos décadas, se ha convertido en una cadena de fast food con operación en cerca de 20 países.

Jonathan Vázquez / Expansión Studios

Esta trayectoria refleja el mismo valor que define a los grandes exponentes del deporte, con la constancia y la dedicación para convertir una meta en realidad, cualidades que marcaron la primera entrega de los galardones de Sports Illustrated México.

Y para acompañar este emocionante momento, qué mejor que la combinación de hamburguesas y papas fritas.

Otra faceta del espíritu competitivo

Muchos son fanáticos del futbol, el beisbol o el basquetbol, aunque no los practiquen y prefieren ponerse a prueba en otros ámbitos. Con esa filosofía en mente, Novibet, compañía de Game Tech enfocada en el juego responsable, también se sumó a la premiación.

Jonathan Vázquez / Expansión Studios

Celebración al máximo

La fiesta de cierre corrió a cargo del DJ Mike Arestegui, poniendo a bailar a los ganadores e invitados, antes de dar paso a una sorpresa: la aparición de la botarga de Dr. Simi en el escenario. Ambos contagiaron su energía al interactuar con el público y regalar playeras de edición especial.

Jonathan Vázquez / Expansión Studios)