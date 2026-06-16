Las mejores postales del Broxel Google Cloud Invitational 2026
Más de 170 líderes empresariales participaron en la tercera edición del Broxel Google Cloud Invitational 2026, celebrado en el Club de Golf Chapultepec.
El equipo triunfador estuvo integrado por Jerónimo Gutiérrez Padilla y Federico Escobar Vargas. En la categoría individual, el ganador fue Miguel González Espinosa.
Los exseleccionados nacionales, Alberto García Aspe y Pável Pardo, convivieron con los participantes durante la jornada deportiva.
Los asistentes al torneo también tuvieron la oportunidad de perfeccionar su técnica durante una clínica de golf impartida por los profesionales Horacio Morales y Juan Manuel Valdovinos.
Asimismo, la emoción de la cita cumbre del futbol estuvo presente en los 18 hoyos del campo, justo antes del retorno de México como país anfitrión.
Gustavo Gutiérrez Galindo, CEO y fundador de Broxel, participó en la mesa de diálogo sobre el futuro de los pagos digitales en México.
La ceremonia de clausura incluyó al pianista Raúl di Blasio, uno de los momentos más destacados del evento.
Mijares fue el encargado de cerrar con broche de oro el Broxel Google Cloud Invitational 2026. Su presentación especial transformó el ambiente en una auténtica fiesta.