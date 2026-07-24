Los invitados invisibles: el lado más exclusivo de las apuestas cripto
En algún lugar del mundo, ahora mismo, un teléfono vibra. Un hombre que ama el golf recibe, de forma discreta y sin complicaciones, la noticia de que ya tiene un lugar reservado en The Masters. Los boletos, la suite de lujo en Augusta y los tiempos están resueltos incluso antes de que piense en pedirlo.
No es una celebridad. Su nombre nunca aparecerá en un comunicado de prensa, pero, para la plataforma en la que juega, es una de las personas más influyentes. Es una ballena y pertenece a un ámbito que la mayoría de los apostadores nunca llega a ver.
Los pocos que sostienen a los muchos
El secreto de las apuestas online es que no se sostienen en la mayoría, sino en unos cuantos. En muchas apps, un pequeño grupo de jugadores de alto valor, a menudo apenas entre 1% y 5% de las cuentas activas, genera cerca de la mitad de los ingresos netos de juego.
La concentración es tan extrema que el destino de una plataforma puede depender de unas decenas de individuos. Algunos operadores necesitan aún más de este segmento, con niveles VIP que pueden representar entre 65% y 80% del volumen de apuestas.
Dicha lógica ya se entendía desde los primeros días de Las Vegas, donde una pequeña fracción de jugadores impulsaba una proporción desmedida de los ingresos, y los casinos construyeron toda una maquinaria de hospitalidad para retenerlos.
Incluso hoy, se estima que alrededor del 3% de los participantes genera cerca de una cuarta parte de los ingresos de la meca del juego de azar. Lo que cambió fue la geografía, por lo que la ballena ya no necesita tomar un avión para recibir trato preferencial; ahora el concierge llega hasta ella, a través de su pantalla.
De acuerdo con sus intereses o nacionalidad, se le asigna un account manager que podrá coordinar vuelos, suites y asientos premium, recordando qué equipo apoya o incluso qué agua prefiere tomar. Es un mundo que, como lo han descrito quienes conocen esta escena, la mayoría de los jugadores ni siquiera sabe que existe.
Aunque, el cripto llegó como una transformación absoluta del sector. Los casinos y sportsbooks cripto ya representan aproximadamente 17% de todas las apuestas de iGaming a nivel mundial, donde este mercado originó alrededor de 81,000 millones de dólares en ingresos brutos de juego en 2024, casi cinco veces más que dos años antes.
Por ejemplo, el torneo internacional de futbol celebrado en 2026 fue el primero desde que las apuestas cripto se volvieron mainstream y atrajo una nueva ola de jugadores on-chain. Con ellos llegó otra generación de ballenas, los high rollers que mueven cifras de seis y siete dígitos en stablecoins, liquidan en minutos y esperan el trato white-glove que sus predecesores exigían en Monte Carlo.
Los nombres más reconocidos han crecido enormemente persiguiéndolos, un contexto en el que Stake, el casino cripto más grande del mundo, y sus rivales como BC.Game compiten en bibliotecas de juegos masivas, patrocinios de alto impacto y bonos llamativos que dominan la publicidad de la categoría.
Es una carrera medida en volumen para una plataforma con larga trayectoria que decidió competir desde otro lugar.
La respuesta de Cloudbet a los VIP
En Cloudbet, el sportsbook y casino cripto de mayor trayectoria, la filosofía de exclusividad empieza con una palabra a la que el equipo vuelve una y otra vez. “Personalización por encima de todo”, afirmó Renee, VIP Account Manager de la plataforma fundada en 2013.
La clave, agregó, es tomarse el tiempo de entender qué valora más cada VIP y construir toda una experiencia alrededor de ello: ya sea con beneficios exclusivos, soporte uno a uno o algo completamente único y a la medida.
Las historias lo demuestran. Está el aficionado al golf que fue llevado a The Masters en Augusta; el miembro hospedado en el Ritz-Carlton de Bakú para una UFC Fight Night y otro usuario que vivió el Gran Premio de Singapur desde una suite en Marina Bay Sands.
O qué tal el VIP que visitaba España por primera vez y fue recibido alrededor de una cartelera de PFL y un partido de futbol al que jamás imaginó asistir en persona, mientras que otro integrante de este selecto grupo disfrutó una estancia familiar tranquila en el Burj Al Arab de Dubái.
Algunos más recibieron hospitalidad premium en los partidos de futbol más importantes de Europa, cuando otros no querían nada de eso. Como aseguró Renee, ese último punto es más relevante de lo que parece, pues no todos quieren viajes, hay jugadores que valoran más las ofertas personalizadas, las cuotas o los límites.
“Nuestro trabajo es entender qué es lo que más te importa”. Es un rechazo deliberado al modelo único: la idea de que todas las ballenas quieren el mismo jet hacia la misma suite”, sostuvo el
También hay una segunda diferencia, más discreta. Mientras buena parte de la industria compite inflando las cifras de sus bonos, el equipo de Cloudbet dice hacer lo contrario.
“No hacemos venta agresiva”, explica Renee. “Nos enfocamos en construir relaciones genuinas, y muchas veces nuestros jugadores se convierten en nuestros mayores defensores”, el VIP Account Manager de Cloudbet.
La prueba, dice, está en la forma en que crece el programa, es decir, principalmente de boca en boca, a través de VIPs que invitan a sus amigos, algunos de los cuales se integran al esquema de referidos de la plataforma y obtienen comisiones de por vida.
El equipo se reúne con los usuarios cara a cara siempre que es posible. En una categoría construida sobre el anonimato y las pantallas, ese contacto humano es el beneficio más raro de todos.
Esa confianza también se escucha en las palabras de los propios jugadores, que rara vez se enfocan solo en las cuotas. Un miembro recibido en el extranjero describió la vivencia como “una candidata a la mejor noche de su vida” y agradeció al equipo por haber incluido a sus amigos.
Otro, que recibió asientos para unas finales europeas, dijo que ahora confía más en el equipo y que apuesta únicamente con ellos. Pero la nota recurrente no es el espectáculo, sino la sorpresa de sentirse tratado como una persona.
“De verdad no creí que fuera real hasta que hicieron mi ‘check-in’ en este hotel increíble y los vi en persona. Ustedes son diferentes”, recordó uno de ellos y otro lo resumió como la primera vez que una casa de apuestas lo hizo sentir valorado.
La maquinaria detrás de la hospitalidad high-roller
Las experiencias son el titular, pero los jugadores serios juzgan una plataforma por lo que hay debajo y ese es el segundo frente en el que compite Cloudbet. Para los apostadores más exigentes, eso significa cuotas de bajo margen y límites altos, que se convierten en los dos números que realmente les interesan a los profesionales.
También significa mercados sin límite en los eventos más trascendentales, junto con Whale Mode, una herramienta automatizada de ejecución que permite construir una posición grande en un solo flujo, para que quien busca una exposición significativa no tenga que repetir la misma apuesta una y otra vez.
Detrás de esto opera un motor de pricing y ejecución, además de una liquidez profunda que permite mover enormes sumas sin fricción.
Para quienes valoran la comunidad, existe Cloudbet Pulse, donde los jugadores pueden seguir y copiar los movimientos de apostadores probados, transformando lo que tradicionalmente ha sido una actividad solitaria en algo social.
Y como base de todo esto está un programa VIP de ocho niveles, de Bronze a Blue Diamond, que incluye:
- Límites de apuesta personalizados en eventos especiales.
- Recompensas 100% en efectivo sin rollover.
- Retiros prioritarios liquidados en minutos.
- Una arquitectura de seguridad cold storage multifirma, computación multipartita y conexiones cifradas, para que una ballena pueda mover una fortuna sin perder el sueño.
La huella deportiva de la plataforma refuerza esa propuesta. Cloudbet es el sportsbook global oficial de PFL y cuenta con Tom Aspinall, actual campeón de peso completo de UFC, entre sus atletas aliados. Sin duda, es una señal hacia la audiencia de deportes de combate que siempre ha estado cerca del entorno high-roller.
Todo cobra sentido
El mundo secreto de los VIPs en las apuestas siempre ha funcionado sobre un intercambio simple, donde la casa ofrece atención excepcional y el jugador se queda. En una era en la que tanto reguladores como jugadores observan con detalle, lo que separa un programa de otro es si esa atención es una táctica o una relación.
La apuesta de Cloudbet es que puede ser lo segundo, gracias a un account manager que recuerda que amas el golf, que sabe que quizá prefieres un viaje familiar tranquilo antes que un palco privado, que responde cuando escribes y que, en ocasiones, organiza el tipo de experiencia única que contarás durante años.
El resto de la industria puede seguir elevando sus bonos. Esta parte del sector está apostando por algo más antiguo y mucho más difícil de copiar: ser conocido.
* Las apuestas pueden ser adictivas. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. Para apoyo y orientación, visita begambleaware.org.