México vuelve a la ruta del WSOP Circuit de la mano de Big Bola Casinos

Después de siete años de ausencia, el World Series of Poker Circuit (WSOP-C) volvió a disputarse en suelo azteca. De la mano de la colaboración con Big Bola Casinos, la serie mundial de poker reunió a cientos de jugadores nacionales e internacionales para disputar los codiciados anillos del circuito y repartir una millonaria bolsa superior a los seis millones de pesos.

Durante 12 días, el Hotel Barceló México Santa Fe, de la Ciudad de México, se convirtió en el escenario del póker, al concentrar una programación diseñada para retar a distintos perfiles de jugadores. Por ello contempló 12 eventos oficiales de distintas modalidades y niveles, como el Main Event y el High Roller, hasta torneos como PLO Championship, Mini Main Event, Pot-Limit Omaha, No-Limit Hold’em, Knockout, Mystery Bounty y The Closer.

Alejandro de la Flor, director general de Poker de Big Bola Casinos, destacó que la llegada del circuito representó un punto de inflexión para la escena del póker en México y Latinoamérica, con el objetivo de posicionar al país como sede de eventos internacionales de esta disciplina.

Explicó que otro de los elementos que permitió ampliar el alcance del WSOP Circuit México fue la participación de PokerGO en Español, que se encargó de hacer la cobertura en español, siendo parte fundamental para permear la experiencia del torneo a nuevas audiencias.

La transmisión en vivo de la serie, incluida la mesa final del Main Event, permitió llevar la competencia más allá del Hotel Barceló México Santa Fe y acercar la acción del circuito a aficionados de México y otros países.

En el Main Event, que cerró la edición 2026, Roberto Suárez se coronó como campeón. El mexicano se impuso a sus connacionales Pablo Girón, Carlos Landa, Kevin Olvera, David Ramírez, Edilberto Pilotín, Fernando González, Efrén Armenta y al costarricense Roberto Mora.

Los mexicanos destacaron en las mesas

Uno de los elementos que marcaron la edición 2026 fue la actuación de los jugadores mexicanos. Durante los primeros días, Fabrizio Campos, Josué Aguirre y Manuel Escalona conquistaron anillos en distintos eventos, mientras que Pablo Escalante se convirtió en campeón del Pot-Limit Omaha.

La presencia nacional continuó con René Tinoco, quién ganó el Turbo Bounty Knockout, mientras que Ariel Guzmán Peña se impuso en el High Roller y Erick Tovar conquistó el PLO Championship.

Las mesas reunieron a jugadores mexicanos junto con representantes de Estados Unidos, España, Canadá, Perú, Australia, Costa Rica, Ucrania, Bélgica, Rusia, Argentina, Colombia, Francia y otros países, de acuerdo con los distintos torneos reportados durante el festival.

La característica especial de Player of the Series

Para un toque único al circuito, el WSOP-C de la CDMX elevó la apuesta al incorporar el Player of the Series, una competencia paralela a los anillos que premia al mejor jugador del evento, basándose en el desempeño acumulado a lo largo de los 12 Ring Events oficiales.

Dicha clasificación consideró tres variables: número de entradas, buy-in y posición final. En este sentido, Josué “Morral” Aguirre, fue quién terminó al frente del ranking del WSOP Circuit México con 2,907.65 puntos, resultado de una actuación consistente a lo largo de los eventos, llegando a tres mesas finales y conquistó el Evento No-Limit Hold’em 8-Max.

Póker con causa

La edición 2026 también buscó ampliar el alcance del festival más allá de la competencia. Uno de los momentos que mejor reflejó esta estrategia fue el Celebrity Charity Game, que reunió a personalidades como Jean Duverger, Faisy, Eddy Vilard, Steve Enríquez, Roberto Samman, Luisa Morfín, Michel Castro, Iván Aragón y Chema Rivera.

Se estableció que el ganador de esta mesa recibiría 50,000 pesos que se destinaría a apoyar el proyecto de ayuda de su elección. Tras una emocionante y divertida rivalidad, Michel Castro sorprendió llevándose la victoria, optando por destinar el premio económico a la Fundación Huellitas Alemán A.C., dedicada a apoyar a animales en situación de calle.

La presencia de celebridades permitió presentar el póker con una perspectiva distinta, ayudando a acercar esta emocionante disciplina a un público distinto y sumando una dimensión de entretenimiento a la experiencia del WSOP-C de Ciudad de México.