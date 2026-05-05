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Miles de sueños despegaron con Aeroméxico en la carrera de Sports Illustrated México

 Con una participación destacada en puntos estratégicos de la ruta, Aeroméxico fue testigo de las historias de los corredores que llegaron a la meta en el Estadio Olímpico Universitario.

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Gustavo Rodríguez / Expansión Studios
Presentado por:
Aeroméxico

A partir del día uno, Aeroméxico impulsó la primera carrera organizada por Sports Illustrated en el país. Así se vivió la experiencia de la entrega de kits, en el Parque Aztlán, y las sesiones de entrenamiento para enfrentar el desafío en sus dos modalidades: 5K y 10K.

El éxito de la Carrera Sports Illustrated México powered by Renault fue posible gracias al respaldo de marcas como Aeroméxico que promueven el deporte y el bienestar.

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Abel González, Gustavo Rodríguez, Jonathan Vázquez y Ricardo Ramírez / Expansión Studios
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Abel González, Gustavo Rodríguez, Jonathan Vázquez y Ricardo Ramírez / Expansión Studios

Forjando una nueva tradición para los corredores, sesiones de fuerza y movilidad que redefinieron el camino hacia la meta.

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Abel González, Gustavo Rodríguez, Jonathan Vázquez y Ricardo Ramírez / Expansión Studios)

El día de la carrera, la determinación de los runners transformó Ciudad Universitaria en un escenario de victoria colectiva.

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Abel González, Gustavo Rodríguez, Jonathan Vázquez y Ricardo Ramírez / Expansión Studios
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Abel González, Gustavo Rodríguez, Jonathan Vázquez y Ricardo Ramírez / Expansión Studios

La energía del pelotón y la organización logística de los patrocinadores fueron los pilares para conquistar la demanda técnica de la ruta. 

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Abel González, Gustavo Rodríguez, Jonathan Vázquez y Ricardo Ramírez / Expansión Studios)

En los 10K, Adahia Martínez y Armando Ramírez subieron al primer lugar del podio; mientras que en la distancia de 5K, Mariana Herrera y Carlos García se llevaron el triunfo.

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Abel González, Gustavo Rodríguez, Jonathan Vázquez y Ricardo Ramírez / Expansión Studios

El diseño de la medalla y la playera rindieron homenaje al boceto arquitectónico original del Estadio Olímpico Universitario de C.U. Estos materiales contaron con la presencia de Aeroméxico como patrocinador del evento.

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Abel González, Gustavo Rodríguez, Jonathan Vázquez y Ricardo Ramírez / Expansión Studios
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Abel González, Gustavo Rodríguez, Jonathan Vázquez y Ricardo Ramírez / Expansión Studios
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