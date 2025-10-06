Pagos, entretenimiento y negocios: la propuesta integral de tekae
La emoción de un partido de futbol entre amigos se puede terminar repentinamente cuando alguien recuerda que no hizo el pago de su servicio de streaming, y al no hacerlo se perderá los mejores encuentros internacionales del fin de semana.
Antes, ese detalle era suficiente para cortar la conversación, interrumpir la diversión o incluso perder un momento importante. Sin embargo, este tipo de situaciones se vuelven menos frecuentes, ya que cada vez más personas hacen el pago de sus servicios en línea.
De hecho, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2024 resalta que la población adulta sigue prefiriendo el efectivo como principal método de pago de sus servicios; sin embargo, el estudio también revela una importante transición hacia las plataformas de pago en línea, al registrar un 22% de uso de transferencias o aplicaciones de celular.
Dicha transformación es impulsada por plataformas como tekae, que hizo su aparición en 2020 como una aplicación mexicana para recargas de saldo para celular. En poco tiempo ha evolucionado para posicionarse como un ecosistema de pagos que acompaña al usuario en su vida diaria, ofreciendo inmediatez, confianza y una práctica experiencia de usuario.
tekae Business, también es una oportunidad para empresas
Para los consumidores actuales no hay una separación entre lo físico y lo digital. Ellos prefieren plataformas integrales como tekae que les permitan pagar servicios, activar suscripciones o comprar códigos de entretenimiento. Sobre todo, si son herramientas intuitivas que les faciliten hacer los movimientos en tiempo real.
La propuesta de esta innovadora herramienta también alcanza al mundo empresarial con tekae Business, que permite a gimnasios, tiendas o cualquier negocio integrar más de 300 productos digitales a su oferta. Esto se convierte en:
- Nuevas fuentes de ingresos con la venta de recargas, servicios y entretenimiento.
- Mayor lealtad de clientes, al brindarles soluciones prácticas en el mismo lugar.
- Un posicionamiento innovador, al responder a las necesidades del consumidor.
Además, la solución puede integrarse en sitios web o apps y personalizarse con la identidad de cada marca, facilitando a los usuarios una experiencia confiable. De tal manera que el valor agregado que entrega tekae no está solo en la transacción, ya que cada interacción refuerza la confianza y satisfacción de los clientes al obtener distintos beneficios de loyalty, así como al evitar las comisiones ocultas.
Al tiempo que México avanza hacia una economía cada vez más digital, la app tekae se posiciona como una plataforma clave, al demostrar que pagar ya no es un trámite, sino una experiencia para un estilo de vida conectado.