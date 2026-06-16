Perisur: cuatro décadas de historia ligadas al fútbol
La leyenda de Diego Armando Maradona vibra en México cuatro décadas después. Su título con Argentina en el campeonato de 1986 todavía suena en el Estadio Azteca. Sus memorias también. Según reveló Maradona en sus múltiples autobiografías, hay muchas formas de seguir sus huellas.
El campeón de México habla del gran ambiente en el Azteca, de la “araña” que hacía una sombra en el centro del campo y de sus visitas a Perisur, el centro comercial al que fueron antes de su juego inicial contra Corea y que, según los recuerdos de Maradona, iban a “tomar un helado”. En ese momento se convirtió en una cábala para los argentinos.
Uno de sus más grandes cómplices en el campo era Jorge Valdano. Maradona decía: “Con Valdano me entendía de memoria. Si yo bajaba él se quedaba más arriba o al revés”.
En entrevista con Sports Illustrated México Valdano confirmó la complicidad con Maradona y sus recorridos por el centro comercial:
“Fuimos a Perisur un día antes del partido contra Corea, antes del primer partido del campeonato y, como lo ganamos, ya se convirtió en obligatoria la visita”.
Valdano explicó que, si bien era un sitio muy popular, no era recomendable para un equipo que encima tenía a Maradona.
Como él mismo mencionó “Íbamos caminando y encima movíamos alrededor a mucha gente”. Entonces, agregó, además de ir a dar un paseo era ir a cumplir una superstición.
“Sobre todas las cosas, nos resultaba un poco liberatorio, porque a la concentración la llamábamos Alcatraz. Entonces ir a Perisur era sacudirnos un poco la carga futbolística, que no sé si era lo más recomendable en un Mundial, pero yo creo que para algunas mentes ayuda a vaciarse de tanto futbol”, detalló.
Las palabras de Valdano y de Maradona culminaron con un título mundial. Y eso nunca se olvida.
Con la anécdota del equipo argentino, queda claro que, cuando se habla de futbol, existen estadios, jugadores y partidos que quedan grabados en la memoria nacional. Pero también hay lugares que parecen cotidianos pero que se convierten en parte de esas historias y recuerdos colectivos.
Así, la relación entre Perisur y el futbol va más allá de las transmisiones o las activaciones comerciales. Aquella visita de los grandes, como Maradona y Valdano, convirtió al centro comercial en un espacio de convivencia entre jugadores y aficionados, dejando una marca que aún permanece.
Hoy, casi cuatro décadas después, el contexto ha cambiado, pero el espíritu y objetivo permanecen intactos: reunir personas alrededor de una misma pasión.
Liverpool Fut Fest: el corazón de la experiencia
Del 11 de junio al 19 de julio podrás visitar el Liverpool Fut Fest, un espacio diseñado para vivir el futbol desde múltiples perspectivas, encuéntralo en el estacionamiento de Perisur (frente a Liverpool).
La propuesta incluye transmisiones en vivo en una mega pantalla central, juegos interactivos como fut-boliche, billar futbol y futbolito gigante, además de áreas infantiles para los más pequeños.
También contempla una oferta gastronómica variada y una programación musical que incluirá DJs, mariachi y un concierto de clausura encabezado por MYST.
Más que un espacio para ver partidos, Liverpool Fut Fest busca convertirse en un punto de convivencia donde familias, grupos de amigos y aficionados puedan compartir la emoción de cada encuentro en un ambiente festivo.
Los imperdibles de la temporada futbolera
Además de Liverpool Fut Fest, Perisur reune atractivas propuestas para públicos diversos como parte de las actividades especiales para la máxima fiesta deportiva en la CDMX.
Pop Mart | Pop Up Store
Los personajes más queridos de Pop Mart se suman a la celebración con actividades, sorpresas y experiencias inspiradas en la pasión por el futbol.
Xiaomi | Pop Up Store
Tecnología y futbol se unen en la Pop Up Store de Xiaomi, un espacio donde los aficionados podrán descubrir las últimas innovaciones de la marca mientras viven el ambiente mundialista.
Conoce la agenda completa aquí.
Así, Perisur reafirma su papel como un lugar icónico en el que sin importar el paso del tiempo (haciendo énfasis en los 40 años del 86 para 2026) siempre será la mejor opción para vivir la pasión futbolera más allá del minuto 90.
Cuatro décadas después de aquel momento que marcó a toda una generación, Perisur continúa siendo punto de encuentro para quienes viven el futbol con la misma intensidad.
Porque hay tradiciones que trascienden el tiempo y experiencias que se disfrutan mucho más allá del silbatazo final.
Mantente pendiente de sus redes para no perderte ningún evento:
*Perisur no es patrocinador oficial de la FIFA, de la Copa Mundial de la FIFA ni de ninguna selección nacional.