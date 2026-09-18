Planet Fitness celebra la apertura de su sucursal 50 en México
Planet Fitness inauguró su gimnasio número 50 en México, un hito que confirma la velocidad con la que la cadena estadounidense de gimnasios se ha instalado en el país.
A cuatro años de su llegada, la marca convirtió al territorio nacional en su segundo mercado más destacado, solo detrás de Estados Unidos.
Para el equipo directivo de Planet Fitness, esta respuesta ha sido fundamental para reforzar la confianza de la empresa en su estrategia de crecimiento internacional.
“México es el claro ejemplo de cómo un centro de acondicionamiento físico es verdaderamente un club: un lugar donde hay que convivir y hacer comunidad”, afirmó Colleen Keating, su CEO global, y reconoció sentirse sorprendida por la manera en que los socios se han apropiado del concepto.
Del mismo modo, explicó que, gracias a sus sólidos resultados, la marca ya se siente profundamente integrada al entorno comercial del territorio nacional.
Así, queda de manifiesto lo que un usuario busca en una cadena de acondicionamiento físico, un hecho que intentan replicar en todos sus clubes alrededor del mundo.
“Los mexicanos son exigentes y valoran su dinero; buscan un beneficio real por lo que pagan. Nuestra oferta lo entiende y se ha adaptado al mercado”, agregó David Raya sobre el potencial local.
Ambos directivos coincidieron en que el reto es conservar la esencia en cada inauguración, conectar con socios adecuados y operar con precisión, por lo que en México han hallado la fórmula correcta mediante un trabajo en conjunto que sostiene el éxito de Planet Fitness.
Con la sucursal de Centro Santa Fe en operación, la cadena continuará su plan de aperturas en distintas ciudades del país, apostando a que la fórmula que funcionó en esta región también sirva como referencia para el resto de su ampliación a nivel global.