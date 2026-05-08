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Renault fue el motor de una jornada de élite

La Carrera Sports Illustrated México powered by Renault marcó un hito en la cultura runner, fusionando vanguardia automotriz con la energía de una meta histórica en el Estadio Olímpico Universitario.

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La propuesta de movilidad sustentable de Megane E-Tech 100% eléctrico fue una pieza clave de la Carrera Sports Illustrated México powered by Renault.
La propuesta de movilidad sustentable de Megane E-Tech 100% eléctrico fue una pieza clave de la Carrera Sports Illustrated México powered by Renault. / Gustavo Rodríguez / Expansión Studios

3,500 participantes respondieron al llamado de la primera de la marca Sports Illustrated en el país, en dos modalidades: 5K y 10K. La victoria colectiva logró transformar Ciudad Universitaria en un circuito de alto rendimiento, con el respaldo de la innovación en movilidad eléctrica. 

Como patrocinador principal, Renault México fortaleció la logística. En la entrega de los kits en Parque Aztlán, los asistentes pudieron conocer las ventajas del auto guía que acompañó a los corredores en una ruta de exigencia técnica.

Renault Megane E-Tech
Jonathan Vázquez / Expansión Studios
Renault Megane E-Tech
Jonathan Vázquez / Expansión Studios

Así, el modelo Renault Megane E-Tech 100% eléctrico fue el elegido para cronometrar el ritmo en la competencia. Su diseño, versatilidad y conciencia ecológica convergen con el espíritu dinámico del deporte.

Renault Megane E-Tech
Jonathan Vázquez / Expansión Studios

Con una autonomía de 480 kilómetros por carga completa, se posicionó como el aliado hasta la meta en el Estadio Olímpico Universitario.

Carrera Sports Illustrated México
Gustavo Rodríguez / Expansión Studios

Durante los dos días también se presentó el nuevo lanzamiento de la firma automotriz. Renault Boreal llega al mercado como una apuesta para el segmento SUV, con un motor de 1.3 litros turbo, transmisión de doble embrague de seis velocidades y el sistema Google integrado, para elevar el confort tecnológico a bordo.

Carrera Sports Illustrated México
Jonathan Vázquez / Expansión Studios

Con el éxito de este evento, Renault destaca como la marca que impulsa una nueva era de experiencias para la comunidad runner en México.

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