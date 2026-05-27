La nueva estrategia de Smart Fit duplica la pasión por el deporte
Cada vez más mexicanos prefieren ejercitarse con regularidad como parte de su estilo de vida. De hecho, de acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 46.7% de la población local realiza actividad física en su tiempo libre.
Y en un país donde el futbol es más que un juego, esta disciplina destaca como una de las más practicadas y seguidas, reflejando cómo la pasión y el bienestar físico se integran al día a día de millones de personas.
En línea con este dinamismo, Smart Fit México se suma al Hot Sale, del 25 de mayo al 2 de junio, para transformar esa misma energía en motivación e incentivar el entrenamiento.
De este modo, lanzará una serie de iniciativas para que los nuevos y actuales usuarios participen para ganar uno de los 30 pases dobles para ver jugar a la Selección Nacional de México, en su último partido de preparación, el 4 de junio.
La dinámica consiste en contratar un Plan Black en cualquiera de las unidades físicas de la República Mexicana o mediante el sitio web www.smartfit.com.mx. Asimismo, todos los usuarios inscritos podrán aprovechar dos meses gratis y anualidad gratuita de por vida.
Al respecto, Darío Coronado, Country Manager de Smart Fit México, aseguró que el objetivo de la marca es impulsar experiencias alineadas con el bienestar, el entrenamiento y el deporte, en pro de hábitos más saludables para los mexicanos.
“Las personas buscan conectar su estilo de vida con aquello que les apasiona. Por ello, queremos incentivarlos, motivarlos y reconocer su deseo de mantenerse activos a través de estas dinámicas, para que juntos vean y disfruten del juego de la Selección Nacional de México de Futbol”, concluyó el ejecutivo.
Para mayor información, visita: www.smartfit.com.mx