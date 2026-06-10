Under Armour y ABA Sport traen de vuelta “la camiseta de la pasión"
La piel de la selección mexicana utilizada entre 1996 y 1998 es catalogada por la afición como una de las más especiales.
Su diseño hace referencia al Calendario Azteca y el rostro de Tonatiuh (dios del sol) en la parte frontal, haciendo referencia a los orígenes prehispánicos y el deporte.
Inspirados en este legado, Under Armour y ABA Sport lanzaron la campaña “Revivimos la Pasión”, que rememora la nostalgia de uno de los momentos más vibrantes del futbol: el torneo del 98.
Como resultado, la alianza de las marcas de ropa y accesorios deportivos busca traer de regreso una emoción colectiva y convertir a los aficionados en “los convocados” al evento más importante de este año.
Este jersey la portaron referentes históricos como Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos y el alma de esa ofensiva fue Luis “El Matador” Hernández, quien con cuatro anotaciones se coronó como el máximo goleador.
Un torneo inolvidable para el futbol mexicano
La travesía del Tri en la primera ronda quedó grabada por su capacidad de respuesta: un 3-1 ante Corea del Sur, seguido por dos partidos que terminaron 2-2 contra Bélgica y Países Bajos.
En los claroscuros del campeonato, la selección avanzó invicta a octavos de final y, tras quedar en segundo lugar en el Grupo E, fue eliminada con Alemania en la primera ronda de descarte celebrada en Francia.
Cabe resaltar que la escuadra estuvo conformada por jugadores de la liga nacional en su totalidad , siendo el América la base del equipo.
*Con autorización del INAH para reproducción de la imagen de la “Piedra del Sol” o también conocido como “Calendario Azteca”.