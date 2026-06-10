SI Mexico

Under Armour y ABA Sport traen de vuelta “la camiseta de la pasión"

Considerado uno de los jerseys más memorables y estéticamente reconocido en la historia del futbol, la playera de la selección de 98 regresa como una edición especial que revive su legado.

Branded Content

La colaboración de Under Armour y ABA Sport tiene atributos como un emblema dorado de 30 aniversario, logotipos con textura, holograma de autenticación y la bandera de México en la espalda.
La colaboración de Under Armour y ABA Sport tiene atributos como un emblema dorado de 30 aniversario, logotipos con textura, holograma de autenticación y la bandera de México en la espalda. / Cortesía
Presentado por:
Under Armour

La piel de la selección mexicana utilizada entre 1996 y 1998 es catalogada por la afición como una de las más especiales.

Su diseño hace referencia al Calendario Azteca y el rostro de Tonatiuh (dios del sol) en la parte frontal, haciendo referencia a los orígenes prehispánicos y el deporte.

Inspirados en este legado, Under Armour y ABA Sport lanzaron la campaña “Revivimos la Pasión”, que rememora la nostalgia de uno de los momentos más vibrantes del futbol: el torneo del 98.

El corte y la figura de esta edición especial son iguales a los de la playera original 1996-1998.
El corte y la figura de esta edición especial son iguales a los de la playera original 1996-1998. / Cortesía

Como resultado, la alianza de las marcas de ropa y accesorios deportivos busca traer de regreso una emoción colectiva y convertir a los aficionados en “los convocados” al evento más importante de este año.

La playera edición limitada 2026 es unisex y ya está disponible solo en tiendas físicas de Under Armour.
La playera edición limitada 2026 es unisex y ya está disponible solo en tiendas físicas de Under Armour. / Cortesía

Este jersey la portaron referentes históricos como Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos y el alma de esa ofensiva fue Luis “El Matador” Hernández, quien con cuatro anotaciones se coronó como el máximo goleador.

Un torneo inolvidable para el futbol mexicano

La travesía del Tri en la primera ronda quedó grabada por su capacidad de respuesta: un 3-1 ante Corea del Sur, seguido por dos partidos que terminaron 2-2 contra Bélgica y Países Bajos.

En los claroscuros del campeonato, la selección avanzó invicta a octavos de final y, tras quedar en segundo lugar en el Grupo E, fue eliminada con Alemania en la primera ronda de descarte celebrada en Francia.

Cabe resaltar que la escuadra estuvo conformada por jugadores de la liga nacional en su totalidad , siendo el América la base del equipo.

Está hecha en tela jacquard con la "marca de agua" distintiva de la firma, en poliéster, y se confecciona en dos piezas preci
Está hecha en tela jacquard con la "marca de agua" distintiva de la firma, en poliéster, y se confecciona en dos piezas precisamente para no romper la figura del calendario azteca. / Cortesía

*Con autorización del INAH para reproducción de la imagen de la “Piedra del Sol” o también conocido como “Calendario Azteca”.

Published |Modified
Branded Content
BRANDED CONTENT

Home/Sponsored