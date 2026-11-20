

La pasión por el automovilismo vive latente en sus aficionados, que esperan el arranque de cada gran premio. Se siente en su necesidad de escuchar el rugir de los motores y en el entusiasmo que les genera repasar cada maniobra arriesgada, como cuando un piloto retrasa su frenada al entrar a una curva para ganar una posición.



Pensando en ello, ZYN decidió presentar “Here for the Race”, su plataforma de marca inspirada en la precisión del automovilismo, que invita a los aficionados mexicanos a disfrutar su pasión por los autos.



La firma tiene claro que la emoción de cada carrera se enciende mucho antes del banderazo de salida, y que permanece latente gracias al entusiasmo de los rituales. De ahí que decidiera presentar su activación para formar parte de la conversación del fin de semana más emocionante de la Ciudad de México.



Con “Here for the Race”, ZYN ha preparado experiencias exclusivas en torno a la carrera, todas dirigidas exclusivamente a consumidores de nicotina mayores de edad, bajo verificación y con protocolos de comercialización responsable.



“Se trata de estar presentes en momentos que ya son importantes para las audiencias adultas, en espacios definidos por la pasión, la identidad y los intereses compartidos, y de contribuir de una manera intencional, relevante y auténtica”, señaló Leonardo de Alencar, vicepresidente de Productos Libres de Humo para Philip Morris México.





ZYN celebró el lanzamiento de su plataforma “Here for the Race”, dedicada a invitar a losconsumidores adultos a meterse de lleno en la emoción de la velocidad. | Expansión Studios



Una plataforma que celebra la pasión por el automovilismo



“El automovilismo se vive con pasión, precisión y la intensidad de estar plenamente presente. Ese espíritu conecta de manera natural con ZYN, una marca que celebra las decisiones conscientes y estar presente en los momentos que realmente importan.”, dijo Leonardo de Alencar, vicepresidente de productos sin humo para PMI en México.



En el caso de ZYN, explicó, ha innovado en la categoría de productos libres de humo, con una alternativa que utiliza bolsas de nicotina y que no genera humo, ceniza ni olor. Desde la perspectiva de la compañía, esta evolución forma parte de su estrategia para ampliar las alternativas disponibles para consumidores adultos de nicotina.



El vocero señaló que ZYN busca desarrollar productos a partir de las necesidades

expresadas por consumidores adultos, pero también mantener criterios de responsabilidad

en la forma en que estos productos son comunicados y comercializados.



“Responder a las necesidades de los consumidores viene de la mano con una

responsabilidad. No solamente en entregar un producto de alta calidad, sino ser también

muy responsable a la hora de comercializar y promocionar este tipo de productos”, dijo.



En este sentido, el directivo considera que el automovilismo representa un espacio

adecuado para establecer esa comunicación con una audiencia adulta.



El objetivo de la compañía es dirigir sus productos exclusivamente a personas que ya han

tomado la decisión de utilizar nicotina, una consideración que también forma parte de sus

políticas globales de marketing responsable.