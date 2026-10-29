Sudáfrica elige a Durban para buscar los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040

Sudáfrica anunció este jueves que Durban será su ciudad candidata para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036 o 2040. La decisión fue comunicada por el Comité Olímpico y Paralímpico Sudafricano (SASCOC), que busca llevar esta competencia al continente africano por primera vez en la historia. El proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial y deberá ser evaluado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Durban fue elegida por encima de Johannesburgo y Ciudad del Cabo, las otras dos ciudades que participaron en el proceso nacional. Entre las instalaciones que podrían utilizarse está el estadio Moses Mabhida, construido para el Mundial de Futbol de 2010. Sudáfrica buscara aprovechar los espacios deportivos que ya tiene para evitar construir nuevos estadios y reducir los costos.

Sudáfrica cuenta con experiencia en la organización de eventos internacionales. En 2010 recibió la primera Copa del Mundo de futbol festejada en África, para la cual construyó y renovó estadios, aeropuertos y sistemas de transporte. Ahora, el país busca aprovechar esa experiencia para organizar unos Juegos Olímpicos, atraer inversiones, generar empleos y mejorar su infraestructura. Sin embargo, los organizadores todavía no han presentado un presupuesto de cuánto costaría realizar la competencia.

No obstante, Durban tiene un antecedente importante. En 2015 fue elegida para organizar los Juegos de la Mancomunidad de 2022, pero dos años después perdió la sede por no cumplir con compromisos económicos y de organización. La falta de dinero, los problemas con las instalaciones y los retrasos en la organización fueron algunas de las razones por las que Durban perdió la sede. Ahora, la ciudad deberá presentar un plan que demuestre que puede organizar unos Juegos Olímpicos.

Sudáfrica es uno de los siete países que han mostrado interés en organizar los Juegos de 2036, junto con Alemania, India, Catar, Turquía, Hungría y Corea del Sur. El siguiente paso será presentar su proyecto ante el COI en noviembre, mientras que en marzo de 2027 se realizará una primera selección de propuestas. La sede de los Juegos Olímpicos de 2036 está prevista para elegirse a mediados de 2029. Por ahora, Durban comienza un proceso que podría llevar por primera vez los Juegos Olímpicos de verano al continente africano.