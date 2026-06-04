Sudáfrica ya sintió el Mundial en Pachuca: miles de aficionados acompañan el entrenamiento de los Bafana Bafana
Por poco más de una hora, el Mundial 2026 dejó de ser una promesa para convertirse en una escena real dentro del Estadio Hidalgo.
La selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural del torneo, abrió las puertas de su primer entrenamiento en territorio mexicano y encontró algo que probablemente no esperaba tan pronto: una afición que convirtió una simple práctica en una experiencia mundialista.
Desde antes de las 16:00 horas, cientos de personas comenzaron a ocupar las tribunas del inmueble hidalguense. Familias completas, niños con camisetas de distintos equipos y aficionados atraídos por la posibilidad de observar de cerca a una selección mundialista respondieron a la convocatoria para acompañar a los Bafana Bafana en su primera sesión pública en México.
Cada disparo a portería fue celebrado como si se tratara de un partido oficial. Los gritos acompañaron tanto a atacantes como a porteros durante las interescuadras organizadas por el técnico Hugo Broos, quien incluso tomó unos minutos para agradecer tanto a los anfitriones como a los seguidores presentes por el recibimiento.
La imagen tuvo un simbolismo especial. Hace 16 años, Sudáfrica fue el anfitrión que abrió el Mundial de 2010 frente a México en Johannesburgo. Ahora, los papeles se invierten. Los africanos llegarán al Estadio Azteca el próximo 11 de junio para volver a protagonizar el partido inaugural frente al Tricolor, aunque esta vez como visitantes.
La elección de Pachuca como campamento base no fue casual. La selección sudafricana llegó a Hidalgo con el objetivo de adaptarse a condiciones similares a las que encontrará en la Ciudad de México. La Bella Airosa se encuentra a más de 2,400 metros sobre el nivel del mar, una altura comparable a la del Valle de México y uno de los argumentos que convencieron al cuerpo técnico de instalarse en la Universidad del Futbol durante toda la fase de grupos.
La sesión en el Hidalgo fue la única abierta al público durante la estancia del equipo africano. A partir de ahora, Sudáfrica trabajará bajo estrictos protocolos de privacidad en las instalaciones de la Universidad del Futbol, siguiendo los lineamientos establecidos por FIFA para las selecciones participantes.
Los Bafana Bafana llegaron apenas un día después de lo previsto debido a problemas migratorios relacionados con la obtención de visas estadounidenses para parte de la delegación, un contratiempo que alteró su itinerario previo al torneo. Aun así, el cuerpo técnico mantiene intacto el plan de preparación rumbo al debut frente a México.
Mientras tanto, en Pachuca ya tuvieron una muestra de lo que les espera en los próximos días. Porque aunque la ciudad no albergará partidos mundialistas, por una tarde se sintió como si el Mundial ya hubiera comenzado.