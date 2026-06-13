El sueño mundialista de Mauricio Pochettino con la USMNT se venía gestando desde hacía 341 días
Por Grey Whitebloom
Mauricio Pochettino llegó a su conferencia de prensa después de la contundente victoria 4-1 de la selección masculina de Estados Unidos sobre Paraguay, el viernes por la noche, con un ánimo extraño.
Lo que debió haber sido un momento dulce para saborear la mejor actuación de toda su etapa como entrenador en Estados Unidos comenzó, en cambio, con una queja por el moderadamente molesto golpeteo mecánico del aire acondicionado en una esquina de la sala. “No podemos trabajar en estas condiciones”, lamentó antes de que siquiera le hicieran una pregunta.
Una vez que alguien logró apagar el zumbido que tanto había irritado al técnico de la USMNT, pronto le molestó otro ruido: el que salía de las filas de asientos frente a él. Para el gusto de Pochettino, el enfoque estaba demasiado puesto en las individualidades.
Christian Pulisic estuvo “increíble, por supuesto”, dijo el entrenador con cierto desdén. “Balo [Folarin Balogun] estuvo increíble, por supuesto. Tim Ream estuvo increíble, por supuesto...”. Los 10 jugadores de campo fueron mencionados en una extraña diatriba que sonó más como una lista de personas a castigar que a elogiar. Como explicaría después, Pochettino tenía en mente a otro “actor principal”.
“Necesito subrayar una cosa”, insistió el entrenador argentino. “Los aficionados. Estuvieron increíbles. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias a los aficionados, porque la energía que transmitieron al equipo fue increíble”.
Ese tipo de ambiente había tardado mucho en llegar para Pochettino: 341 días, para ser precisos.
Un año en construcción
Tan recientemente como el verano pasado, las multitudes locales eran consideradas más un obstáculo que una ayuda para la USMNT.
El primer partido de los anfitriones en la Copa Oro 2025 contra Trinidad y Tobago reunió apenas a 12,610 aficionados. Aunque el torneo de Concacaf utilizó algunos estadios pequeños, el empate sin goles entre Curazao y El Salvador, en exactamente el mismo inmueble, registró una asistencia mayor.
Incluso cuando los aficionados sí se presentaban, no necesariamente alentaban a los locales. Las semifinales y la final de la USMNT contra Honduras y México, respectivamente, fueron llenos totales, pero el mediocampista estadounidense Tyler Adams describió el ambiente como “un partido de visitante en un entorno hostil”.
El 6 de julio de 2025, Pochettino lanzó un desafío a los aficionados estadounidenses: replicar la estridencia creada por el apoyo de México en la final de la Copa Oro. “Me encantaría ver a mis jugadores jugar con 70,000 personas alentando”, reflexionó con nostalgia. “Necesitamos a la gente. Necesitamos a los aficionados. Los aficionados tienen un año para darse cuenta de lo importantes que son los aficionados en el futbol”. Lo entendieron.
El viernes hubo 70,492 aficionados encendidos en las empinadas gradas del SoFi Stadium. Incluso con la competencia por la atención que representaban las Finales de la NBA en curso y el próximo evento de UFC en la Casa Blanca, esta porción del suroeste del condado de Los Ángeles quedó pintada de un inconfundible tono rojo y blanco.
La enorme pantalla 4K suspendida sobre la cancha mostró un medidor de decibeles que alcanzó los 112 dBA antes de que se pateara el primer balón. Una explosión todavía más fuerte con las iniciales del país en el silbatazo inicial marcó el tono de un partido que los jugadores disputaron, literalmente, a todo volumen.
“Estar en Estados Unidos, tener a esta afición alrededor, ver el rojo, blanco y azul, todas nuestras camisetas de rayas rojas y blancas en la grada, es increíble”, dijo Pulisic con una sonrisa. “Escuchar los cánticos de ‘U-S-A’ realmente nos empuja hacia adelante”.
La marea de apatía estadounidense hacia el futbol desde las gradas había comenzado a cambiar durante los amistosos previos al Mundial, tanto que incluso algunos jugadores se sorprendieron. Sin embargo, aquellos partidos eran muchísimo más baratos que una entrada para el SoFi.
Los aficionados que fueron al Soldier Field de Chicago podían conseguir un asiento para el duelo contra Alemania por apenas 150 dólares. En cambio, en ningún momento durante los últimos nueve meses una entrada para el debut mundialista de la USMNT estuvo disponible en venta general por menos de 850 dólares, según Ticket Data. Un aficionado me contó que había gastado 6,000 dólares por una sola entrada para el partido contra Paraguay; su sonrisa se desvaneció cuando no logré ocultar el desdén que, involuntariamente, se dibujó en mi rostro.
Estados Unidos necesita seguir alentando
La emoción dominante alrededor del estadio antes del inicio era una excitación desbordada. Era una ocasión que se venía construyendo desde hacía años, y los aficionados llegaron desde todo el país hasta Inglewood, California, para tener la oportunidad de ver en persona el inicio de este camino.
Pero todo sentimiento, por poderoso que sea, es siempre fugaz.
Un espectador eufórico saltaba en la fila para entrar al estadio cuando vio a un grupo de paraguayos con su uniforme rojo y blanco. “¿Qué? ¿Paraguay usa nuestras camisetas? ¿Cómo vamos a saber por quién apoyar?”, exclamó, todo mientras llevaba una expresión demasiado apagada para alguien vestido con un disfraz de hot dog con estrellas y barras.
La contundencia de la victoria inaugural contra un rival que muchos habían señalado como desafiante y obstinado —incluido su propio entrenador— sin duda disparó las expectativas. Aunque la mayoría de los aficionados no llegará a los extremos de Alexi Lalas —el exinternacional estadounidense y provocador profesional calificó los primeros 45 minutos como “el mejor primer tiempo de fase de grupos de un equipo masculino en la historia de los Mundiales”—, las predicciones previas al torneo seguramente necesitan una actualización.
Según la distribución de votos en la encuesta previa al partido de Sports Illustrated, una eliminación en fase de grupos era considerada el doble de probable que el primer título mundial de Estados Unidos, e incluso más probable que una carrera hasta los cuartos de final.
Las esperanzas podrían girar en una dirección completamente distinta si Estados Unidos no logra mostrar la misma energía ofensiva contra Australia la próxima semana. Sin embargo, es imprescindible que la afición en Seattle se mantenga tan comprometida como lo estuvo el contingente de Los Ángeles.
El poder de la localía en los Mundiales
La importancia del apoyo local no puede subestimarse en una Copa del Mundo. Aunque algunos podrían cuestionar si eso sigue siendo cierto —siete de los primeros 11 anfitriones llegaron a la final del torneo, pero ninguno desde Francia en 1998 lo ha ganado—, la espera por un campeón local es simplemente una consecuencia de quiénes han organizado el torneo en el siglo XXI.
Nadie realmente esperaría que Japón, Corea del Sur o Rusia levantaran el trofeo. Sin embargo, con el poder de la ventaja de jugar en casa, los tres superaron ampliamente las expectativas al llegar lejos en las rondas de eliminación directa. Alemania en 2006 y Brasil en 2014 alcanzaron las semifinales, mientras que Sudáfrica sumó unos respetables cuatro puntos en tres partidos de fase de grupos en 2010. Qatar destaca como el único anfitrión que no disfrutó de un impulso evidente, aunque las circunstancias únicas alrededor del Mundial de 2022 ayudan a explicar esa anomalía.
Aunque los jugadores, por supuesto, son piezas clave, todo el colectivo seguirá siendo impulsado por esta inusual ola de apoyo.
“Podemos hacer cosas increíbles”, pronosticó Pochettino, “si los aficionados están así”.
Pero antes de que el satisfecho director de orquesta dejara el atril en la conferencia de prensa, hizo que el representante de FIFA le prometiera una cosa: arreglar el aire acondicionado.