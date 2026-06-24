Suiza arrebata el liderato del Grupo B a Canadá, que saldrá de su país en 16vos.
Canadá y Suiza chocaban en Vancouver para definir al líder del Grupo B, con un estadio completamente rojo entre aficionados de ambas selecciones que anhelaban que su equipo se quedara con la cima.
El primer tiempo no tuvo muchas emociones, con una aproximación peligrosa de cada lado, pero con ambas selecciones un tanto respetuosas que parecían estar satisfechas con la igualdad, la cual ponía a los canadienses como líderes.
Breel Embolo fue el primero que puso un susto en la grada cuando encaró al arquero de Canadá en un mano a mano que terminaría ganando el jugador local. Posteriormente, Ali Ahmed sería quien disparaba al arco europeo con un tímido remate que sería enviado al tiro de esquina.
UNA SEGUNDA MITAD CON VARIOS GOLES
Las emociones llegaron en la segunda parte. Apenas a los 40 segundos, Rubén Vargas ponía el primero en el marcador y su tercero en el certamen. Vargas continúa haciendo historia como futbolista con sangre dominicana anotando en Copas del Mundo.
El 2-0 no tardaría en llegar, y apenas 11 minutos después Johan Manzambi ampliaría la ventaja; el joven de apenas 20 años nacido en Suiza y con padres con orígenes en Angola y República Democrática del Congo ya se había convertido en el jugador más joven en convertir un doblete en su selección, y ahora aumentaba a 3 tantos y 2 asistencias su legado en lo que va del torneo.
Cuando las cosas parecían ir cuesta arriba para los locales, uno de los cambios hechos por Jesse Marsch surtía efecto. Con un centro de Nathan Salibá, el recién egresado Promise David marcaba el descuento a los 76'. El delantero del Union Saint-Gilloise de padres nigerianos se estrenaba en la copa con una bella anotación de volea.
A pesar del intento de Canadá por encontrar el empate, los acercamientos no dieron frutos; los cambios de Stephen Eustaquio, Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jacob Shaffelburg ayudaron a los suyos a acercarse al área rival, animando a los fanáticos canadienses en busca de la igualada.
Un par de cabezazos por parte de Derek Cornelius y Alistair Johnston pusieron un poco de peligro en el arco del cuadro suizo, pero no alcanzó para el empate y terminarían perdiendo su partido 2-1, cayendo a la segunda plaza.
EL FUTURO DE SUIZA Y CANADÁ
Esto deja a los europeos como primer lugar del sector y en espera del que será uno de los mejores terceros para conocer su choque en 16avos, el cual también será en Canadá.
Por su parte, los de la hoja de maple pasan por primera vez en su historia de fase de grupos, pero lo harán como segundo lugar, teniendo que salir de su país y viajando a Los Ángeles para medirse con el que será el segundo puesto del Grupo A, lugar que se pelea Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia. Los canadienses son los únicos de los tres anfitriones (Estados Unidos y México) que no pasan como líder de su grupo a la siguiente ronda.