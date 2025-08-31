Sultanes vs Charros en la Serie de Campeonato: la revancha del Norte en el Panamericano
El Estadio Panamericano de Zapopan volverá a encender sus luces esta noche. Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco se miran de nuevo a los ojos en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Zona Norte, con el recuerdo aún fresco de la serie de zona que se prolongó hasta el séptimo juego y que estuvo a punto de borrar a los regios de la contienda.
La novena de Monterrey cayó en los tres primeros juegos y parecían condenados a la eliminación, pero reaccionaron a tiempo y estiraron la serie hasta el séptimo encuentro y, aunque finalmente fueron derrotados por los Charros, lograron avanzar como “mejor perdedor” gracias a su liderato en la temporada regular.
Ahora, en la Serie de Campeonato, ambos conjuntos se reencuentran con motivaciones distintas: Monterrey persigue el bicampeonato del Norte y la posibilidad de regresar a la Serie del Rey; Jalisco, en cambio, busca consagrar su irrupción con un título que legitime su crecimiento en la Liga Mexicana de Beisbol.
El arranque de la serie promete emociones fuertes con Nolan Kingham enfrentando a Zac Grotz. Kingham llega con la misión de reafirmar su papel de as en postemporada, tras haber lanzado cinco entradas sólidas en el Juego 5 de la serie anterior. Grotz, por su parte, ya demostró temple en el Juego 1 contra Monterrey, trabajando seis capítulos con apenas una carrera permitida.
A partir de ahí, la rotación anticipa choques igual de intrigantes: Manny Bañuelos frente a Eduardo Vera en el segundo duelo; Stephen Tarpley contra Luis Armando Payán en el tercero; y Luis Cessa midiendo fuerzas con Luis Iván Rodríguez en el cuarto.
Los Sultanes llegan con el viento a favor de una clasificación convincente. En la semifinal barrieron a los Tecolotes de los Dos Laredos con autoridad, produciendo 33 carreras en cuatro partidos y exhibiendo un equilibrio que pocas veces se ve en playoffs: contundencia ofensiva y solidez desde la loma.
Los Charros, en cambio, necesitaron llevar al límite su serie contra Algodoneros de Unión Laguna. Fue un enfrentamiento de siete juegos decidido apenas por una carrera, 5-4, que terminó por darles el boleto a la final norteña.
Durante la temporada 2025 los Sultanes dominaron el calendario con un récord de 55-37, el mejor de la liga, y ganaron las tres series frente a los Charros: en el Opening Series en Monterrey, en la visita de mayo a Zapopan y en el duelo de julio nuevamente en la Sultana del Norte. El balance global de enfrentamientos en 2025, sumando fase regular y playoffs, favorece a Sultanes por 9-7.
Las estadísticas hablan de un equipo equilibrado: Sultanes tiene promedio colectivo de .297, con un porcentaje de embasado de .382, y un pitcheo que, pese a una efectividad de 4.32, fue el que menos cuadrangulares permitió entre los semifinalistas.
Jalisco se sostiene en una ofensiva encendida. Su bateo colectivo en playoffs impresiona: .294 de promedio, .374 de embasado, 17 cuadrangulares y un OPS de .826. Se trata de una alineación que no depende de un solo bateador, sino que despliega un arsenal colectivo capaz de castigar cualquier error.
El pitcheo, en cambio, ha tenido más sobresaltos. Aunque su efectividad colectiva de 3.91 es sólida, han permitido 18 jonrones y un WHIP de 1.37, cifras que muestran vulnerabilidad frente a lineups de poder como el de Monterrey.
Más allá de la estadística, esta serie se erige como un choque de estilos y filosofías: la ofensiva encendida de Jalisco frente al equilibrio regiomontano; el hambre emergente contra la tradición consolidada. Los Sultanes persiguen el bicampeonato de la Zona Norte y un segundo boleto consecutivo a la Serie del Rey. Los Charros buscan legitimar su crecimiento con un triunfo que los coloque en la élite del beisbol veraniego.