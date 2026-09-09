¡Suma 22 goles en 5 juegos! Barcelona mantiene el ritmo y vence a Feyenoord en Champions
Imparable en LaLiga española, el Barcelona inició su camino en la Champions League de la misma manera, imponiéndose 5-1 al Feyenoord neerlandés este miércoles en la primera jornada, con un doblete de Raphinha en el Camp Nou.
Los dos goles de Raphinha (3', 59') y los tantos de Karim Adeyemi (22'), Lamine Yamal (77') y Gabriel Jesús (85') dieron la victoria al Barça ante un Feyenoord para el que marcó Sem Steijn (82'). El equipo catalán no pudo empezar mejor su camino en el máximo torneo continental de clubes, que el Barcelona conquistó por última vez en 2015.
El tono lo marcó Raphinha desde el inicio
A los tres minutos, el brasileño recibió de Lamine Yamal, pisó el área, dejó a dos rivales en el camino y abrió el marcador con un golazo. El segundo llegó al 22' con un remate colocado de Karim Adeyemi con pierna derecha que no pudo detener el portero Tjark Ernst. El Feyenoord intentó responder con un remate de Anis Hadj Moussa que salvó Joan García y un gol anulado a Nacho Ferri en la segunda mitad, pero el Barcelona fue dueño del partido de principio a fin.
Raphinha completó su doblete al 59' con un gol de mucha clase. Pedri filtró el pase entre los centrales y el capitán azulgrana definió cruzado. Lamine Yamal amplió con un golazo de tiro libre al 77, antes de que Steijn descontara para los holandeses. El cierre lo puso Gabriel Jesús al 85, con asistencia nuevamente de Lamine, anotando su primer gol con la camiseta culé.
El Barça anota 4.4 goles por juego en este inicio de temporada
El dato que resume el arranque de temporada del Barça es tan contundente como los marcadores: 22 goles en cinco partidos, sin perder ninguno, luego de que iniciaron LaLiga con un 5-0 sobre Elche, para después vencer 2-0 al Athletic de Bilbao, 5-2 al Rayo Vallecano, 5-0 al Valencia y ahora 5-1 al Feyenoord.
Raphinha lleva ocho en ese periodo y se ha consolidado como el nuevo 9 de Hansi Flick, sin ser centro delantero nominal. El técnico alemán, que busca récords históricos del club en su tercera temporada, tiene al equipo funcionando con una intensidad que recuerda a las mejores versiones del Barça en la era moderna.
El Feyenoord, finalista de la Europa League la temporada pasada, llegó a Barcelona con aspiraciones pero salió del Camp Nou con una goleada que deja clara la jerarquía. Para el Barcelona, la Champions no es un objetivo más, porque con ocho campeones del mundo en la plantilla y el apetito que ha mostrado en este arranque, la Sexta es la meta.