¡Suma 22 goles en 5 juegos! Barcelona mantiene el ritmo y vence a Feyenoord en Champions

📹 #RESUMEN



⚽️🔥 ¡BARCELONA GANA, GUSTA Y GOLEA!



😮 Con puro golazo el equipo Catalan se impone a un indefenso Feyenoord que no pudo sobrevivir en el campo Blaugrana. 🔵🔴#ChampionsEnFox pic.twitter.com/cPUhPYf414