Suspenden partido entre Francia e Irak por tormenta eléctrica ¿Cómo es el protocolo para reanudar?
Una tormenta eléctrica se hizo presente durante el juego de Francia e Irak este lunes por la tarde en Filadelfia. Ante esta situación y por seguridad, la FIFA y el comité organizador determinaron suspender el partido.
Les Bleus lo ganaban 1-0 con un gol de larga distancia de Kylian Mbappé al minuto 14, cuando al inicio del segundo tiempo comenzó una fuerte lluvia, con nivel de tormenta eléctrica.
Tras la pausa del medio tiempo, los jugadores ya no regresaron a la cancha, ya que se anunció que el partido quedaba detenido momentáneamente.
¿Cuál es el protocolo en caso de tormenta eléctrica?
El protocolo inicia cuando se detecta el primer rayo en un área de 13 kilómetros a la redonda. A partir de ese momento se suspende de forma inmediata la actividad y se da la orden de que todos los jugadores vayan a los vestidores, mientras que el público debe abandonar las gradas para ser puesto bajo resguardo y, de ser necesario, evacuado del recinto.
Para que el partido pueda reanudarse se llevarán a cabo los siguientes pasos:
* Una pausa de 30 minutos. Si no hay más relámpagos, el partido se reanuda.
* Si vuelve a caer un rayo a 13 kilómetros a la redonda, se reiniciará el conteo de seguridad de 30 minutos.
* El partido se reanudará hasta que pasen 30 minutos sin relámpagos en el área circundante. Por ello, la pausa puede extenderse por más tiempo hasta que sea seguro.
No es la primera vez que esto pasa
En la Copa Mundial de Clubes de 2025, la cual también se celebró Estado Unidos, se detuvieron seis partidos por tormenta electica aplicando el mismo protocolo:
* Benfica vs Auckland City: Detenido por 2 horas y media
* Boca Juniors vs Auckland City: Detenido por 55 minutos
* Pachuca vs Salzburgo: Detenido por 1 hora y 40 minutos
* Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns: Detenido por 1 hora
* Palmeiras vs Al Ahly: Detenido por 1 hora y 15 minutos
* Chelsea vs Benfica: Detenido por 1 hora y 50 minutos
Esta suspensión podría provocar que se empalmen partidos este lunes, ya que el Noruega vs. Senegal es el tercer juego de la cartelera, a las 18:00 horas del centro de México, mientras que el Jordania vs. Argelia está programado para las 21:00 horas. Antes de ello, el día comenzó con el 2-0 de Argentina sobre Austria por la mañana, mientras que el Francia vs. Irak comenzó a las 15:00 horas.