Tampa Bay sorprende a Dallas y celebra su primer triunfo de la temporada en la NFL

Los Tampa Bay Buccaneers dieron la sorpresa en el inicio de la Semana 5 de la NFL al derrotar 24-16 a los Dallas Cowboys este jueves en el AT&T Stadium, donde consiguieron su primera victoria de la temporada después de cuatro derrotas consecutivas.

El resultado fue inesperado porque Tampa Bay llegó sin conocer el triunfo y con su quarterback titular, Baker Mayfield, fuera de acción por una lesión en el pulgar. En su lugar, el novato Jalon Daniels apenas disputaba su segundo partido como titular, pero terminó encabezando una victoria que dejó a los Buccaneers con marca de 1-4 y a Dallas con 2-3.

Los Cowboys parecían encaminarse al triunfo cuando Javonte Williams anotó por tierra desde una yarda en la primera serie ofensiva. Tampa Bay respondió en el segundo cuarto con un pase de cinco yardas de Daniels a Bucky Irving, aunque Dallas recuperó la ventaja con un gol de campo de 41 yardas de Brandon Aubrey para irse al descanso arriba 10-7.

Sin embargo, el encuentro cambió completamente después del medio tiempo. Tampa Bay anotó 17 puntos sin respuesta en el tercer cuarto, una diferencia que los Cowboys ya no pudieron remontar.

La jugada que encendió la reacción visitante fue una escapada de 72 yardas de Bucky Irving al comenzar el tercer periodo. En la siguiente acción, Emeka Egbuka anotó en una carrera de 14 yardas para darle a Tampa Bay su primera ventaja de la noche, 14-10.

LOS BUCS PASAN AL FRENTE AL INICIO DE LA SEGUNDA MITAD 🔴🏴‍☠️



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Los problemas de Dallas se multiplicaron después

Un pase de Prescott terminó interceptado tras un desvío y los Buccaneers aprovecharon la oportunidad para ampliar la diferencia con un acarreo de una yarda de Irving. Más tarde, un balón suelto de KaVontae Turpin en una devolución de patada facilitó otro avance que terminó con un gol de campo de Chase McLaughlin. El marcador ya era 24-10.

Irving fue la gran figura ofensiva de los Buccaneers, con 145 yardas terrestres en 19 acarreos, además de una anotación por tierra y otra por recepción. Daniels completó 19 de 25 pases para 189 yardas y un touchdown, sin intercepciones, en una actuación que le permitió manejar el partido sin asumir riesgos innecesarios.

Dallas intentó reaccionar en el último cuarto y encontró una anotación mediante un pase de 17 yardas de Prescott a George Pickens, pero falló la conversión de dos puntos y se quedó a ocho unidades de distancia. Pickens terminó con siete recepciones para 113 yardas, aunque su producción no alcanzó para rescatar a los locales.

Los Cowboys también desperdiciaron oportunidades por errores ofensivos y problemas para detener a Tampa Bay en terceras oportunidades. La defensa visitante, por su parte, consiguió frenar a Prescott en momentos decisivos y evitó que Dallas completara la remontada.

Así, Tampa Bay consiguió su primer triunfo de 2026 precisamente ante unos Cowboys que llegaban como amplios favoritos, mientras Dallas dejó escapar la oportunidad de conseguir victorias consecutivas y quedó con marca negativa después de cinco semanas.