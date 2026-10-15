TAS programa audiencia para la demanda del regreso del ascenso y descenso en México

Las protestas por el regreso del ascenso y descenso dieron un paso más en lo legal, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptara llevar a cabo una audiencia entre los clubes de la Liga de Expansión y la FMF. Incluso, ya hay fechas para que ambas partes den a conocer sus pruebas y sus discursos correspondientes.

Lo anterior fue dado a conocer por el mismo TAS a través de su sitio web. En el apartado de “Listas de Audiencias” aparecen programados el 18 y 19 de noviembre la fecha en la que el tribunal atenderá el caso “TAS 2026/A/12590”, mismo que tiene relación con el recurso presentado por los clubes de la categoría de plata en búsqueda de la vuelta de la meritocracia deportiva en el futbol nacional.

Durante dichos días, representantes de los equipos de la U de G, Club Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Zacatecas deberán presentarse ante un panel arbitral para exponer sus argumentos respecto a su demanda, con el objetivo de que el balompié nacional vuelva a contar con un sistema que permita el cambio de divisiones al final de cada año futbolístico. Asimismo, se le permitirá a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga MX defender su postura sobre la suspensión del cambio de categoría por la vía deportiva.

Será la tercera ocasión en el TAS, ahora los clubes buscan un fallo a su favor

En abril de 2020, la FMF determinó suspender el ascenso y descenso como parte del plan de rescate de la entonces Liga de Ascenso MX (que a la postre pasó a llamarse Liga de Expansión MX), debido a los problemas financieros que atravesaban varios clubes tras el inicio de la pandemia de COVID-19. De inicio, la decisión se planteó como una medida temporal por un lapso de seis años.

Ante esta situación, los equipos de dicha liga acudieron inmediatamente al TAS para protestar por la postura de la FMF. Sin embargo, el tribunal terminó dándole validez a lo hecho por la federación, al entender el contexto de la crisis por la pandemia y considerar que el organismo tenía facultades para actuar de esa manera.

Para 2025, diez clubes de la Liga de Expansión acudieron nuevamente al tribunal para solicitar el restablecimiento del ascenso y descenso para la campaña 2025-26, alegando que, siguiendo lo estipulado por la federación, a partir de dicho torneo concluía la suspensión temporal. Cuatro abandonaron el procedimiento y seis continuaron: Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros, Venados y Leones Negros. Esto provocó que la demanda perdiera fuerza y concluyera con un segundo fallo en contra.

Aun así, la insistencia de los equipos por llegar al máximo circuito por la vía deportiva continuó, sobre todo cuando en el reglamento 2026-27 se eliminó por completo todo castigo para los últimos lugares de la tabla porcentual, ya no solo el descenso, sino también las multas económicas. Por esta razón, por tercera vez, los clubes se han organizado para manifestarse y obtener una nueva audiencia, con la esperanza de conseguir ahora sí un veredicto favorable.

Mientras tanto, durante esta primera mitad del Apertura 2025, las mismas escuadras demandantes han sostenido actividades a manera de protesta, tanto en la cancha como en la grada y fuera de ella, buscando visibilizar su exigencia. Muestra de ello, ocurrió en la jornada 1, cuando jugadores de los equipos que hoy acuden al TAS se negaron a jugar durante el primer minuto de sus encuentros. Asimismo, se llevaron a cabo mesas de debate sobre el tema llevadas a cabo en el Senado de la República durante el mes de septiembre, las cuales derivaron en una iniciativa para restituir el ascenso y descenso.