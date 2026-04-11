Tatiana Suárez somete a Loopy Godínez y frena su camino al título en UFC 327
No hubo sorpresa. En una pelea que prometía medir aspiraciones reales al cinturón del peso paja, Tatiana Suárez impuso su lógica desde el primer intercambio y terminó por confirmar su estatus de contendiente: sometió a 'Loopy' Godínez en el segundo round, a los 2:29, con una llave al cuello que obligó a la mexicana a rendirse por primera vez en su carrera.
El contexto elevaba la noche. Sexta del ranking, Godínez llegaba con dos victorias consecutivas, la última sobre la ex campeona Jessica Andrade, y con la posibilidad de meterse en la conversación por el título que ostenta Mackenzie Dern. Del otro lado, Suárez, número dos, representaba el filtro más exigente de la división.
El combate arrancó con señales mixtas. Godínez encontró momentos positivos en el primer round: Al principio, controló en el suelo a su rival e incluso conectó un golpe que derivó en un suplex que levantó al público. Pero la ventaja fue efímera. Suárez, fiel a su estilo, revirtió la posición y terminó dominando más de la mitad del asalto con presión constante y control posicional.
En el segundo episodio, la estadounidense aceleró el desenlace. Encontró el derribo, avanzó posiciones y cerró una sumisión que combinó control de cuello y cadera. La presión fue inmediata. Godínez, sin respuestas ante la rapidez y técnica de su rival, terminó rindiéndose.
El resultado no solo ajusta los récords (Suárez mejora a 13-1, Godínez cae a 14-6), también reconfigura el mapa de la división. La mexicana ve frenado su impulso en el momento más importante de su carrera, mientras que Suárez se consolida como una amenaza directa al cinturón.
En la previa, Godínez había advertido el reto: “Ella es muy implacable con sus derribos, siempre va hacia enfrente hasta lograrlo”. En la jaula, esa descripción se volvió realidad.
La oportunidad estaba ahí. Pero en la élite del peso paja, un error basta. Y Suárez no perdonó