‘Tenemos cierta frustración’; director de Cadillac F1 cree que la temporada ha sido digna
El polaco Marcin Budkowski, nombrado nuevo director de la escudería Cadillac hace tres semanas, aseguró que la primera temporada del equipo estadounidense en la Fórmula 1 está siendo "muy digna", aunque no por ello dejó de admitir cierta frustración.
El ex ingeniero, formado en Francia y que pasó anteriormente por Ferrari, McLaren, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Alpine, confía en poder dejar huella en una escudería que considera capaz de progresar de manera importante el próximo año.
“Ya tenemos cierto ritmo en la segunda parte de la temporada, pero hay cosas que me gustaría cambiar o en las que me gustaría influir y ya es un poco tarde, así que tenemos cierta frustración porque nos gustaría poder hacer más”, expresó.
“Pero por otro lado, creo que es muy útil porque podemos influir en las prioridades que le damos al equipo para el año que viene. Habría sido más difícil llegando al final de la temporada. Yo llego en una fase en la que todavía puedo influir en la dirección del equipo, su desarrollo, su estructura, sus métodos de trabajo y, por tanto, imprimir mi sello en este equipo".
Cadillac anunció a inicios de agosto el despido de Graeme Lowdon, luego de que durante la primera parte de la temporada tuvieron varios problemas de fiabilidad y luego de no sumar ningún punto en las 11 carreras que se dieron hasta antes del parón de verano.
'Es un equipo en construcción'
Pese a que la cosecha de puntos se mantiene en ceros con Sergio Pérez y Valteri Bottas como pilotos, Budkowski dijo que la temporada ha sido rescatable.
"Es muy digna. Tengo mucho respeto por el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Es un equipo en construcción, pero se ha hecho mucho buen trabajo para llegar a la parrilla con un coche razonablemente competitivo para una escudería nueva. Tenemos problemas de fiabilidad que son algo naturales para un equipo nuevo y nos habría gustado resolverlos un poco antes”, explicó.
“Pero el trabajo realizado para construir este equipo en el tiempo del que se disponía es muy impresionante. Luego, efectivamente, por el camino se han tomado atajos, inevitablemente, y hoy pagamos un poco las consecuencias de esas decisiones, así que hay que corregir el rumbo en esos aspectos, que no voy a detallar".
De cualquier modo, aclaró que el proyecto para el 2027 avanza bien, aunque tienen recursos limitados, pues aseguró que son mucho más pequeños incluso que las escuderías de mitad de tabla.
“En parte porque todavía estamos en fase de construcción y en parte porque tenemos restricciones presupuestarias, como todo el mundo, que probablemente nos afectan un poco más que a otros equipos porque hoy estamos menos consolidados y somos menos eficientes. Nuestra experiencia colectiva sigue siendo muy limitada, pero vamos a aprender las lecciones de este año. Así que confío en que daremos un paso adelante importante el año que viene".
¿Mantendrá a sus pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas en 2027?
"Hoy por hoy, mis prioridades son la organización del equipo y el rendimiento del coche. Estoy muy contento con los pilotos que tenemos, dos pilotos experimentados que nos ayudan a desarrollar el equipo. Cuando tengamos algo que anunciar, lo anunciaremos".