Tenis: Björn Borg sufre cáncer de próstata
Estocolmo, Suecia
Björn Borg, ícono del tenis mundial, ha revelado que sufre cáncer, según publica el diario Expressen de Suecia. La noticia surge durante la presentación de su autobiografía, Latidos del corazón, en Italia.
Según la publicación, el extenista enfrenta un nuevo desafío, "el más importante, y todavía no terminado, contra un cáncer de próstata". Borg, de 69 años, dominó el tenis masculino a finales de los años 1970 y principios de los 1980, conquistando seis Roland Garros y cinco Wimbledon.
Apodado Ice por su frialdad en la pista, se retiró abruptamente en 1983 con solo 26 años, tras un agotamiento mental, y regresó brevemente en 1991 con su raqueta de madera, sin relevancia alguna.
El editor sueco de la autobiografía, Norstedts, no respondió por ahora las preguntas de la AFP. El libro debe publicarse el 18 de septiembre.
La publicación de su autobiografía está programada para el 18 de septiembre. (AFP)