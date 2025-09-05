SI Mexico

Tenis: Björn Borg sufre cáncer de próstata

Björn Borg, leyenda del tenis sueco, revela en su autobiografía que enfrenta un cáncer, supuestamente de próstata, mientras se prepara para presentar su libro en Italia.

El sueco Björn Borg ganador de seis títulos de Roland Garros y cinco de Wimbledon, sufre cáncer de próstata.
Estocolmo, Suecia

Björn Borg, ícono del tenis mundial, ha revelado que sufre cáncer, según publica el diario Expressen de Suecia. La noticia surge durante la presentación de su autobiografíaLatidos del corazón, en Italia.

Según la publicación, el extenista enfrenta un nuevo desafío, "el más importante, y todavía no terminado, contra un cáncer de próstata". Borg, de 69 años, dominó el tenis masculino a finales de los años 1970 y principios de los 1980, conquistando seis Roland Garros y cinco Wimbledon.

Apodado Ice por su frialdad en la pista, se retiró abruptamente en 1983 con solo 26 años, tras un agotamiento mental, y regresó brevemente en 1991 con su raqueta de madera, sin relevancia alguna.

El editor sueco de la autobiografía, Norstedts, no respondió por ahora las preguntas de la AFP. El libro debe publicarse el 18 de septiembre.

