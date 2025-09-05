Los 5 mejores partidos entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentarán por un lugar en la Final del US Open. El serbio y el español se han medido en ocho ocasiones, con un saldo favorable de 5-3 para Djokovic, quien busca conquistar su 25 título de Grand Slam. Su encuentro más reciente fue en los Cuartos de Final del Abierto de Australia, donde el serbio se llevó la victoria.
El joven español de 22 años no ha cedido un solo set en el torneo y busca convertirse en el primer jugador de la Era Abierta en conquistar el título sin perder parciales. El serbio, de 38 años de edad, busca romper una sequía de 2 años sin un Grand Slam, el último justamente en el US Open 2023. Te presentamos 5 de los mejores partidos entre ambos.
1. París 2024 / Final
Novak Djokovic no podía contener las lágrimas. Había conquistado el oro olímpico en París, el único trofeo que le faltaba y junto a sus 24 títulos de Grand Slam. Una espera larga. Con las manos en el rostro, rendido sobre la arcilla de la Philippe Chatrier, derramó lágrimas doradas. Dos muertes súbitas decidieron al campeón olímpico, que superó a Carlos Alcaraz por 7-6(3) y 7-6(2).
2. Wimbledon 2024 / Final
Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic por 6-2, 6-2, 7-6 (4) y se convirtió en el primer tenista español en lograr dos títulos consecutivos de Wimbledon algo que no había hecho su compatriota Rafael Nadal. El español impidió que el serbio igualara el récord de ocho títulos de Wimbledon que ostenta el suizo Roger Federer.
3. Masters 1000 Cincinnati 2023 / Final
Es considerado por muchos especialistas como uno de los mejores partidos entre el español y el serbio. Un duelo de tres horas y 49 minutos, en el que ambos mostraron una resistencia física y mental extraordinaria. Una Final inolvidable para Djokovic, quien se impuso por 5-7, 7-6(7), 7-6(4). Alcaraz sufrió calambres en la mano derecha en un encuentro que lo llevó al límite. Nole selló la victoria en su quinto punto de campeonato, antes de caer al suelo y romperse la camiseta en un estallido de emoción.
4. Wimbledon 2023 / Final
Carlos Alcaraz sorprendió a Novak Djokovic y conquistó el título en Wimbledon 2023, logrando así el segundo Grand Slam de su carrera. El joven español, de apenas 20 años en aquel momento, venció al serbio por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 en una batalla de cuatro horas y 42 minutos. Con ello, frustró las aspiraciones de Djokovic de ganar todos los Grand Slam en una misma temporada.
5. Roland Garros 2023 / Semifinal
Novak Djokovic alcanzó una nueva Final de Grand Slam en Roland Garros tras vencer a un Carlos Alcaraz afectado por calambres en la pierna derecha, situación que lo dejó sin opciones (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Con esta victoria, Djokovic recuperó el número uno del mundo. Alcaraz, por su parte, se convirtió en el semifinalista más joven, con 20 años, en París desde el propio Djokovic en 2007.